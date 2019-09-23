إف سي مصر يواجه الإعلاميين ودياً

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تنطلق في الثالثة من عصر اليوم الإثنين، مباراة إف سي مصر، مع فريق الإعلاميين، الودية، على ملعب طلعت حرب.



وكان فريق إف سي مصر، قد خسر أمس، من الإنتاج الحربي، بثلاثية نظيفة، في إفتتاح مباريات الدوري الممتاز، ويستعد إف سي مصر، لخوض مباراة أسوان والمقرر لها الجمعه المقبلة، على ملعب الكلية الحربية بالجولة الثانية.



وفي المقابل، يخوض الإعلاميين، اللقاء، استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثاني، حيث سيواجه البنك الأهلي في الجولة الأولى.



ويقود الإعلاميين جهاز فني يضم جميل حلمي مدير فني، حسن عبد الحي، ومحمد عبد المنعم وشريف علي مدربين، وعبد المنعم محمد مدرب حراس، ومصطفى عيسوي مدرب أحمال، وأشرف عبده مدير كرة، ومحرم فؤاد وأشرف عبده للجهاز الإداري، ومحمود مطر منسق عام، ومحمد نبيل وأحمد رضوان وأحمد كاباكا للجهاز الطبي، وخالد فتوح مشرف عام على الكرة، ورمضان توفيق منسق إعلامي,



- المباريات الودية



خاض فريق إف سي مصر، 14 مباراة ودية، خلال فترة الإعداد، للموسم الجديد، حيث فاز على على الحمام 2-1، وفاز على العين السعودي 2-1، وعلى شباب السوادن 3-0، وتغلب على أبو قير 2-1، وفاز على فريق البطل القومي 10-0، وتعادل مع الترسانة 1-1، وأسوان 2-2، ومع المصري، والإسماعيلي، وغزل المحلة، بدون أهداف، وخسر نادي مصر من الإنتاج الحربي 2-5 ومن بني سويف 0-1، ومن خورفكان 2-1، وخسر من وادي دجلة في المباراة الودية الأخيرة 0-5 قبل إنطلاق الدوري الممتاز.



- القائمة الأولى



وتضم القائمة الأولى للفريق 12 لاعب وهم : وليد توفيق، وسعيد فتحي، ومحمود اسماعيل رامبو، وويلس، ورامز زيدان، وأحمد محسن، وعلاء عطا، ومحمود شبانه، وأحمد الصعيدي، وهشام عبد الحميد، ومصطفى سلطان، ورضا الويشي، بينما رحل مؤخراً أسامة رجب وأحمد عجله .



صفقات نادي مصر



وتعاقد نادي مصر مؤخراً مع 18 لاعب وهم : عصام ثروت، حارس النصر وسموحه، وعبد الرحمن جندية، لاعب بيراميدو، واسلام صالح، لاعب سموحه، ومصطفى كالوشا، لاعب الداخلية، والإفريقي كليف، وأحمد الشيخ، لاعب الحرس، ومحمد جمال تريكة، لاعب الدخلية، وعمر حبشي، من سموحه، وطه عادل، لاعب بتروجت والمقاصة، والبرازيلي إيجور، ومؤمن ابراهيم، من طلائع الجيش، ومحمد نصر، وشريف أشرف، لاعبا البلدية، والفسلطيني ميلاد، وأحمد سعيد اوكا، من طلائع الجيش، ومحمود توبه، إعاره من إنبي، ورمزي خالد، لاعب الإتحاد، وأحمد عبد الموجود، مدافع المصري والتعدين، وأحمد يوسف، لاعب إنبي.





- مذبحة لاعبين



كما تقرر الاستغناء عن 22 لاعبا معظمهم إعاره إلى أندية القسم الثاني، وهم: أحمد سعد، (الداخلية) وأحمد شوقى، (غزل المحلة) وكريم محفوظ، (بني سويف) ويحى حامد، (غزل المحلة) وإبراهيم أبو الريش، (غزل المحلة) ومحمود جمعة، (البنك الأهلي) ومحمود أجوجو، (المريخ) وأحمد علي كاستيلا، (المنيا) وبدوى عاشور، (المنيا) ومحمد السيد ميخا، (بني سويف) وبلال سالم، (بني سويف) ومحمد العديسى (الأوليمبي) ومصطفى كشري، (بيلا) وعمر فاروق، (دكرنس) وأشرف سيد، (غزل المحلة) ومؤمن محسن، (الألومنويم) وحميده علي، (دكرنس) ومحمد سماره، (المنيا) ومصطفى حجاب (الداخلية)، إبراهيم فاضل (البلدية) ومحمد سعيد (كوكاكولا) وأحمد عجله، (بتروجت) وإيزاك، وأحمد ربيع، وأسامة رجب.



- الجهاز الفني



يضم الجهاز الفني لنادي مصر في الموسم الحالي كلاً من عبد الناصر محمد كلاً من مصطفى عسكر، وسعيد صبحي مدربان، ووسام اسماعيل مدرب حراس، ومشهور جودت إداري.



