أصحاب "19011" يكشفون سبب تسميتها بهذا الاسم (فيديو)



ولفت إلى أنه فور انتشار تلك الشائعة، قرروا فيما بينهم إيقاف محمود السيسي عن إمضاء أي عقود أو شيكات، معقبًا: "كنا عايزين نهرب من قصة مش حقيقية"، موضحا أن عدد أفرع الصيدلية وصل إلى 100 فرع، وكانوا قد بدأوا عملهم في أكتوبر 2017.



وأوضح أن 7 صيادلة أصدقاء هم من أسسوا مجموعة صيدليات 19011، منوها بأن محمود السيسي كان شريكا في صيدليات أخرى قبل 19011، وأغلب صيادلة مصر يعرفوه جيدا، معقبا: "معتقدش ان في صيدلي ميعرفش أحمد الصباغ".



قال الدكتور نعيم الصباغ، رئيس مجلس إدارة صيدليات 19011، إن كون اسم أحد الشركاء في مجموعة الصيدليات محمود السيسي، لم يكن فقط هو السبب في إثارة اللغط حول الصيدليات، بل كان اسم الصيدلية أيضا سببا للغط.وأشار "الصباغ"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن 19011 عبارة "هوت لاين" حصلوا عليه عن طريق الصدفة من المصرية للاتصالات، منوهًا بأنه تردد في البداية أن اسم الصيدلية يرجع إلى تاريخ تأسيس نادي االزمالك.وأضاف أنهم عقدوا فاعلية في النادي الأهلي، والأخرى في الزمالك للرد على تلك الشائعة، ثم تردد أن اسم الصيدلية يعود لتاريخ ميلاد الرئيس السيسي، خاصة وأن محمود السيسي أحد الشركاء بالصيدليات كان هو من يمضي على الشيكات، فتم الربط بين اسم الصيدلية ومحمود السيسي.