على طريقته الخاصة.. كريم عبد العزيز يوجه شكرا لجمهوره لهذا السبب

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"الفيل الازرق 2"



يشار أن فيلم "الفيل الازرق 2" قد حقق إيرادات نحو 100 مليون جنيه، منذ إنطلاق عرضه يوم 25 يوليو الماضى فى شباك التذاكر إلى اليوم ، ليصبح أول فيلم فى تاريخ السينما المصرية يحصل على ذلك الرقم وأيضا على المركز الأول فى تحقيق تلك الايرادات، "الفيل الأزرق 2" إنتاج شركة سينرجى فيلمز وإشراف عام المنتج أحمد بدوى، ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، بطولة كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى ومروان يونس، كما يظهرالفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.



أحداث "الفيل الأزرق 2



أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة "8 غرب حريم"، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.



البعض لا يذهب للمأذون مرتين



يشارك كريم حاليا فى فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين "، والفيلم بطوله كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني و دينا الشربيني و بيومي فؤاد و محمد ثروت و مجموعه كبيره من ضيوف الشرف، وهو من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة "أوسكار للتوزيع ودور العرض" للمنتجان لؤي عبد الله ووائل عبد الله.



مشاركة كريم فى "كيرة والجن"



وكانت شركة "سينرجى" قد اعلنت الاستعداد لتصوير فيلم "كيره والجن 1919"، المأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد تحمل نفس الاسم، بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز بداية من ديسمبر المقبل.



وتواصل "سينرجى" الاستقرار على قائمة الأسماء النهائية المقرر مشاركتهم فى العمل، والبدء فى إبرام التعاقد معهم خلال الأيام المقبلة، كما يعقد مخرج العمل مروان حامد جلسات عمل مكثفة حاليا مع كريم عبد العزيز وأحمد عز والكاتب أحمد مراد والمنتج أحمد بدوى مدير عام "سينرجى فيلمز"، للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل، والفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزي خلال ثورة 1919، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيون خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، بالاضاقة إلى أن الفيلم يكشف عن فترة زمنية مهمة فى تاريخ مصر وشعبها لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، من خلال نضال وتضحيات المصريين منذ 100 سنة بشكل مشرف وحقيقى.

وعلق على الصورة قائلًا عليها :"ألف حمد وشكر رب العالمين، شكرًا للجمهور العظيم".