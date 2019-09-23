اسعار الدولار اليوم الإثنين 23/9/2019.. تحديث لسعر العملة الأمريكية

اسعار الدولار اليوم





يستمر نزيف الخسائر فى اسعار الدولار أمام الجنيه المصري، ليفقد نحو 4 قروش في بداية التعاملات اليوم الإثنين، بعد أن فقد 25 قرش منذ تعاملات شهر سبتمبر، و حقق خسائر بقيمة 14 قرشًا في تعاملات الأسبوع الجاري ليصل إلى مستويات 16.24 جنيه للشراء ونحو 16.34 جنيه للبيع نهاية الأسبوع الحالي مقارنة بنحو 16.37 جنيه للشراء و 16.47 جنيه للبيع الأسبوع الماضي، وبذلك يكون الدولار خسر نحو 20 قرشًا أمام الجنيه منذ بداية شهر سبتمبر.



