اسعار الدولار اليوم الإثنين 23/9/2019.. تحديث لسعر العملة الأمريكية
الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 12:11 ص
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الفجر الاقتصادي
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اسعار الدولار اليوم
يستمر نزيف الخسائر فى اسعار الدولار أمام الجنيه المصري، ليفقد نحو 4 قروش في بداية التعاملات اليوم الإثنين، بعد أن فقد 25 قرش منذ تعاملات شهر سبتمبر، وحقق خسائر بقيمة 14 قرشًا في تعاملات الأسبوع الجاري ليصل إلى مستويات 16.24 جنيه للشراء ونحو 16.34 جنيه للبيع نهاية الأسبوع الحالي مقارنة بنحو 16.37 جنيه للشراء و 16.47 جنيه للبيع الأسبوع الماضي، وبذلك يكون الدولار خسر نحو 20 قرشًا أمام الجنيه منذ بداية شهر سبتمبر.
|
البنك
|
اسعار شؤاء الدولار
|
اسعار بيع الدولار
|
اسعار الدولار في البنك المركزي
|
١٦٫2228
|
١٦٫35221
|
اسعار الدولار في
بنك مصر
|
16.24
|
16.34
|
اسعار الدولار في
البنك الأهلي
|
16.24
|
16.34
|
اسعار الدولار في
بنك القاهرة
|
16.24
|
16.34
|
اسعار الدولار في
بنك الإسكندرية
|
16.24
|
16.34
|
اسعار الدولار في
البنك التجاري الدولي
|
16.23
|
16.33
|
اسعار الدولار في
مصرف أبوظبي الإسلامي
|
١٦٫27
|
16.37
|
اسعار الدولار في
بنك عودة
|
16.25
|
16.35
اسباب تراجع اسعار الدولار:
يشهد الدولار ترجعات كبيرة مقابل الجنبه منذ 2019، مع تحسن استثمارات الأجانب في أدوات الدين والتى وصلت إلى نحو 18 مليار دولار نهاية أغسطس، وجائت خسائر الدولار ايضًا أمام الجنيه هذا الأسبوع مع قيام الفيدرالي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة بنسبة ربع نقطة مؤية وهو ما جعل الأقبال عليه ضعيف.
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