راموس يكشف عن رأيه في مشاكل برشلونة.. وخلافة مورينيو لـ زيدان

أكد النجم الدولي الإسباني سيرخيو راموس، قائد ومدافع فريق ريال مدريد، على سعادته الكبيرة بالفوز الذي تم تحقيقه بهدف نظيف، على حساب نظيرهم إشبيلية، بالجولة الخامسة من الليجا.





وقال راموس في تصريحات صحفية عقب انتهاء المباراة: "لقد أظهرنا أننا نُساند زيدان، التشكيك بمدريد في هذه المرحلة من الموسم يُعد ضربًا من الجنون".





وأضاف قائد ريال مدريد بقوله: "أردنا تحقيق الفوز، مباراة اليوم كانت مهمة جدًا بعد كل ما دار من أحاديث. دافعنا كمجموعة وخرجنا بنتيجةٍ عادلة".





وواصل: "اليوم كنا أكثر تلاحمًا معًا بكثير وصححنا الأخطاء التي ارتكبناها في باريس. كنتُ أفضّل أن يمرّ غيابي مرور الكرام دون أن يُلاحَظ [أمام باريس]".



وبسؤواله عن إمكانية ان يكون البرتغالي جوزيه مورينيو خليفة للمدرب الحالي زين الدين زيدان: "الحديث عن مدربين آخرين يُعد قلة احترام تجاه مدربنا، لقد أظهرنا أننا مع زيدان".





وأردف: "أزمة في برشلونة ؟ شرارة بسيطة والناس تضخمها إلى عاصفة. سيكون لديكم الوقت للحديث عن الأزمات، مازال الموسم طويلًا".





واستطرد نجم دفاع الميرنجي: "الحدة تُقاس بتفاصيل دقيقة، لا أحد يدخل أرض الملعب بلا حدة أو راغبًا في خسارة المباراة".



