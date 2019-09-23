خالد صديق: 31 مليار جنيه تكلفة تطوير المناطق العشوائية بمصر

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قال خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن 31 مليار جنيه تكلفة تطوير المناطق العشوائية بمصر، لافتا إلى أنه تم إنفاق 22 مليار جنيه من المبلغ المخصص لملف العشوائيات خلال 4 سنوات.



وأضاف "صديق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر قناة "cbc"، اليوم الأحد، أن أهالي المناطق العشوائية يتم نقلهم إلى المدن الجديدة المخصصة لهم دون أن يتكلف المواطن أى تكلفة، لافتا إلى أن المشروعات الجديدة تتوفر بها فرص عمل للأهالي، معلقا: وحدات أهالينا مفروشة بالكامل مجانا.. وهو مجهود مشكور من وزارة التضامن الاجتماعي".



وتابع المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات: تم إنشاء نحو 7 آلاف و400 وحدة جديدة في مشروع الأسمرات و4 آلاف و900 وحدة بمشروعَي المحروسة 1 والمحروسة 2".



ونوه المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات إلى أن الدولة مهتمة بخطة القضاء على المناطق غير المخططة والتي تمثل 40% من المسطح العمراني في المدن والحضر خلال 10 سنوات بتكلفة 350 مليار جنيه، لافتا إلى المراحل القادمة سيتم العمل على توصيل المرافق لكل المناطق، خلال 10 سنوات.



وحول ما تردد أنه يتم نقل المواطنين قهرا من أماكنهم العشوائية إلى المدن الجديدة قال: "غير صحيح تماما والأهالي سعداء بالأماكن الجديدة لما تتمتع به من مظهر حضاري وفرش كامل".



يذكر أن ملف العشوائيات من القضايا الشائكة التي تؤرق المواطن المصري وتحاول الدولة جاهدة الانتهاء منها في فترة وجيزة.