اسعار الذهب اليوم الإثنين 23/9/2019.. ومكاسب كبيرة في أول تعاملات الأسبوع
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
784 إلى 786
|
عيار 22
|
719 إلى 721
|
عيار 21
|
686 إلى 688
|
عيار 18
|
588 إلى 590
|
عيار 14
|
457 إلى 459
|
عيار 12
|
392 إلى 393
|
الاونصة
|
24.382 إلى 24.453
|
الجنيه الذهب
|
5,488 إلى 5,504
|
الكيلو
|
784.000 إلى 786.286
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
796.30 جنيه
|
48.80$
|
سعر الذهب عيار 22
|
729.95جنيه
|
44.73$
|
اسعار الذهب عيار 21
|
696.78جنيه
|
42.70$
|
اسعار الذهب عيار 18
|
597.24جنيه
|
36.60$
|
سعر الذهب عيار 14
|
464.51جنيه
|
28.40$
|
سعر الذهب عيار 12
|
398.15جنيه
|
24.40 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
298.62جنيه
|
18.30 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
24,765 جنيه
|
1,518 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,574 جنيه
|
341.61 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
796,305 جنيه
|
48,801 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
21 سبتمبر
|
796.30
|
696.78
|
597.24
|
464.51
|
398.15
|
20 سبتمبر
|
795.66
|
696.22
|
596.76
|
464.14
|
397.83
|
19 سبتمبر
|
786.38
|
688.10
|
589.80
|
464.14
|
397.83
|
18 سبتمبر
|
785.97
|
687.74
|
589.49
|
458.49
|
392.99
|
17 سبتمبر
|
788.82
|
690.23
|
591.62
|
460.15
|
394.41
|
16 سبتمبر
|
787.43
|
689.01
|
590.58
|
459.33
|
393.71
|
15 سبتمبر
|
780.57
|
683.02
|
585.44
|
455.34
|
390.29
|
14 سبتمبر
|
780.57
|
683.02
|
585.44
|
455.34
|
390.29
|
13 سبتمبر
|
786.28
|
688.01
|
589.72
|
458.66
|
393.14
|
12 سبتمبر
|
790.50
|
691.70
|
592.88
|
461.47
|
395.25
اسعار الذهب عالميًا:
صعدت اسعار الذهب نحو 9 دولارات عند تسوية تعاملات الجمعة، لتسجل أول مكاسب أسبوعية في شهر.
وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.6 بالمائة أو ما يعادل 8.90 دولار إلى 1515.10 دولار للأوقية، وحققت اسعار الذهب المكاسب بنحو 1 بالمائة أو ما يعادل 15.6 دولار للمرة الأولى في 4 أسابيع، وارتفعت اسعار الذهب التسليم الفوري بنسبة 0.7 بالمائة أو ما يوازي 11.7 دولار عند 1510.10 دولار للأوقية.
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