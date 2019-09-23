اسعار الذهب اليوم الإثنين 23/9/2019.. ومكاسب كبيرة في أول تعاملات الأسبوع

اسعار الذهب اليوم

ارتفعت اسعار الذهب فى مستهل تعاملات اليوم الإثنين 23/9/2019، أول تعاملات الأسبوع مع تحقيق اسعار الذهب مكاسب اسبوعية بنهاية تعاملات يوم الجمعة الماضي.

اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة :





سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 597.24 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 696.78 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 796.30 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,574 جنيه.



