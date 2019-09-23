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اسعار الذهب اليوم الإثنين 23/9/2019.. ومكاسب كبيرة في أول تعاملات الأسبوع

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 12:05 ص
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اسعار الذهب اليوم الإثنين 23/9/2019.. ومكاسب كبيرة في أول تعاملات الأسبوع
اسعار الذهب
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الفجر الاقتصادي
 
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اسعار الذهب اليوم
ارتفعت اسعار الذهب فى مستهل تعاملات اليوم الإثنين 23/9/2019، أول تعاملات الأسبوع مع تحقيق اسعار الذهب مكاسب اسبوعية بنهاية تعاملات يوم الجمعة الماضي.
 
اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة :

سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 597.24 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 696.78  جنيهًا للجرام،  والذهب عيار  24 سعر 796.30  جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,574  جنيه.

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

784 إلى 786

عيار 22 

719 إلى 721

عيار 21

686 إلى 688

عيار 18

588 إلى 590

عيار 14

457 إلى 459

عيار 12

392 إلى 393

الاونصة

24.382 إلى 24.453

الجنيه الذهب

5,488 إلى 5,504

الكيلو

784.000 إلى 786.286

 

 

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 796.30 جنيه     

 48.80$

سعر الذهب عيار 22

 729.95جنيه

 44.73$

اسعار الذهب عيار 21

696.78جنيه       

42.70$

اسعار الذهب عيار 18

 597.24جنيه

36.60$

سعر الذهب عيار 14

464.51جنيه

28.40$

سعر الذهب عيار 12

398.15جنيه

24.40 $

سعر الذهب عيار 9

298.62جنيه

18.30 $

اسعار أوقية الذهب

24,765 جنيه

1,518 $

اسعار جنيه الذهب

5,574 جنيه

341.61 $

اسعار كيلو الذهب

796,305 جنيه

48,801 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

21 سبتمبر

796.30

696.78

597.24

464.51

398.15

20 سبتمبر

795.66

696.22

596.76

464.14

397.83

19 سبتمبر

786.38

688.10

589.80

464.14

397.83

18 سبتمبر

785.97

687.74

589.49

458.49

392.99

17 سبتمبر

788.82

690.23

591.62

460.15

394.41

16 سبتمبر

787.43

689.01

590.58

459.33

393.71

15 سبتمبر

780.57

683.02

585.44

455.34

390.29

14 سبتمبر

780.57

683.02

585.44

455.34

390.29

13 سبتمبر

786.28

688.01

589.72

458.66

393.14

12 سبتمبر

790.50

691.70

592.88

461.47

395.25

 

اسعار الذهب عالميًا:

صعدت اسعار الذهب نحو 9 دولارات عند تسوية تعاملات الجمعة،  لتسجل أول مكاسب أسبوعية في شهر.

وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.6 بالمائة أو ما يعادل 8.90 دولار  إلى 1515.10 دولار للأوقية، وحققت اسعار الذهب المكاسب بنحو 1 بالمائة أو ما يعادل 15.6 دولار للمرة الأولى في 4 أسابيع، وارتفعت اسعار الذهب التسليم الفوري بنسبة 0.7 بالمائة أو ما يوازي 11.7 دولار عند 1510.10 دولار للأوقية.

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