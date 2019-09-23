شاهد.. عمرو أديب يواصل فضحه لـ الجزيرة بفيديو جديد

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عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو لمظاهرات حاشدة في محافظة السويس لدعم الدولة ومؤسساتها، موضحا أن المظاهرة قد استمرت لساعات.



وعقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "العدد واضح، والصور واضحة، والهتافات واضحة، مدينة السويس الباسلة"، منوهًا بأن قناة الجزيرة تعرض فقط ما يؤيد فكرتهم، متسائلا: "أين الرأي والرأي الآخر يا جزيرة".



هذا وقد اعترفت قناة الجزيرة أنهم عرضوا فيديوهات وصور قديمة لأحداث في مصر، على أنها تحدث الآن، وذلك بعد أن استمرت على مدار اليومين الماضيين في تضليل المشاهدين بعرض أحداث قديمة.



وشهدت مصر خلال الأيام الماضية حملة من الهجوم قادها المقاول الهارب محمد علي، وقنوات الإخوان وذلك بهدق إثاارة غضب الشعب، ودفعه للنزول إلى الشارع، والذي سيعود بالخسارة على مصر، وبالفعل فقدت خسرت البورصة المصرية 36 مليار جنيه في جلسة اليوم.



وقد حذر المتخصصون من ضراوة حرب الشائعات التي تتعرض لها مصر، وذلك في إطار حروب االجيل الرابع، والتي تعتمد على بث الشائعات والأكاذيب، وهو أيضا ما حذر منه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الوطني للشباب الأخير، مشددا على ضرورة رفع الوعي لدى المصريين.