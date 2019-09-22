عمرو أديب ينجح في خداع المشاهدين بسبب محمود السيسي

أعلن الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أنه سيستضيف محمود السيسي بعد فاصل إعلاني.





واستأنف عمرو أديب برنامجه، ليفاجىء المشاهدين، عند تقديم محمود السيسي، قائلا: "معانا محمود عبد الفتاح السيسي،"، ليعقب الأخير، "اسمي محمود حمدي عبد الفتاح السيسي لو سمحت".





ولفت إلى أن محمود حمدي السيسي، هو العضو المنتدب لمجموعة صيدليات 19019، وأن جماعة الإخوان أستغلوا تشابه الأسماء من أجل إثارة الشائعات حول ملكية هذه الصيدليات للجيش.





