عميد إعلام القاهرة: إصدار دليلين لمستخلصات الرسائل العلمية

أصدرت كلية الإعلام جامعة القاهرة دليلين مستخلصات الرسائل العلمية التى تم إنجازها بالكلية خلال عشر سنوات (2009-2018) فى جزئين، الأول خاص بملخصات رسائل الماجستير فى الأقسام العلمية الثلاثة «صحافة، إذاعة وتليفزيون، علاقات عامة وإعلان»، والثانى يتضمن ملخصات رسائل الدكتوراه فى الأقسام الثلاثة أيضًا، وذلك تحت رعاية عميدة الكلية الدكتورة، هويدا مصطفى.





كما تم إصدار الدليل من خلال وكالة الكلية للدراسات العليا تحت إشراف الدكتورة هبة الله السمرى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، حيثُ تولت الإشراف والمراجعة للدليل الدكتورة ليلى عبد المجيد المدير الأكاديمى لوحدة الجودة والعميد الأسبق للكلية، وهو عبارة عن ببليوجرافية شاملة ملخصة ودراسة تحليلية لتوجهات بحوث الإعلام فى مصر تتضمن ملخصات لعدد 677 رسالة ماجستير ودكتوراه أنجزها الباحثون بالكلية خلال السنوات العشر الأخيرة، منها 315 رسالة من قسم الإذاعة والتليفزيون و217 رسالة من قسم الصحافة و145 رسالة من قسم العلاقات العامة والإعلان.





وتناولت الدراسة التحليلية عدة معايير هى الاهتمامات البحثية، المشكلات البحثية التى نوقشت فى كل تخصص، الدول التى تم دراستها، الأطر النظرية، المناهج البحثية، مجتمعات كل دراسة والعينات، أدوات جمع البيانات.





شارك فى جمع المادة العلمية للدليل الدكتورة سلمى شاهين، ميرفت عبد الحميد، عبير يحيى سليم، هدى حسين، نهاد فتحى، وقام بالإنتاج الفنى له يحيى سليم وأحمد فكرى.





ويعد هذا العمل استكمالاً للمشروع الذى بدأته الكلية عام 2009 بإصدار 6 مجلدات لرسائل الماجستير والدكتوراه التى أنجزتها الكلية فى الأقسام العلمية الثلاثة «صحافة، إذاعة وتليفزيون، علاقات عامة وإعلان» بالكلية منذ عام 1975 حتى عام 2008.





ويهدف هذا الدليل إلى توثيق الإنتاج البحثى بالكلية والتيسير على الباحثين وتعظيم استفادتهم من هذا الجهد العلمى الضخم ومساعدة راسمى السياسات والخطط البحثية فى كلية الإعلام جامعة القاهرة وكليات الإعلام الأخرى بتوفير قاعدة بيانات مدققة.



