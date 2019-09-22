سيدات مصر يرفضن الانسياق وراء دعوات الجماعات الإرهابية: "السيسي معيشنا في هنا وأمان"
الأحد 22/سبتمبر/2019 - 11:37 م
Advertisements
أمنية فوزي
Advertisements
Advertisements
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، تقريرًا مصورًا، يرصد آراء سيدات مصر، في دعوات التظاهر المنتشرة حاليًا.
وقالت إحدى السيدات، خلال ظهورها بالتقرير: "أنا ضد الثورة، ومفيش داعي لأي ثورة دلوقتي، الرئيس السيسي صلح البلد بعد ما كانت بايظة".
في حين رفضت الأخرى دعوات التظاهر، قائلة: "إحنا عايشين في أمان دلوقتي، ولا أوافق على أي ثورة، لو في ثورة حصلت البلد هتخرب".
وأضافت إحدى المواطنات،: "السيسي محترم ومخلينا عايشين في هنا وأمان، والناس إللي بتدعوا لثورة عايزين يخربوا البلد".
وأكدت إحدى السيدات، أن الدعاوي الحالية لأي ثورات تستهدف هدم الدولة المصرية، وأضافت الأخرى،: "سيبونا في حالنا وخلوا البلد ماشية كويسة، البلد حلوة وجميلة وكل حاجة كويسة وإحنا مبسوطين وكل حاجة ماشية تمام، لو خربت مش هنعرف نصلحها تاني".
وتابعت إحدى المواطنات: "مينفعش ننزل الشارع ونخرب علشان واحد جاهل بيتكلم، هو ميعنيش لينا أي حاجة"، واستكملت الأخرى،: "إحنا مع الرئيس السيسي، إحنا شوفنا أيام سودة وربنا يكفينا شر محمد علي وأمثاله".
وأردفت إحدى السيدات،: "عمرنا ما هننزل لمظاهرات، كل ستات مصر مع السيسي، ومصر حلوة وهتفضل حلوة طول عمرها، سيبوا مصر في حالها وسيبوا الرئيس السيسي في حاله".
واستكملت الأخرى: "نحن ضد التخريب وضد التحرض، دي بلدنا ولازم كلنا نحافظ عليها"، واختتمت إحدى المواطنات،: "الرئيس عاملنا كل حاجة كويسة وكل حاجة حلوة، وإللي هينزل في أي مظاهرات يبقى متخلف".
Advertisements