خبير مناخ يحذر من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية: "قد تؤدي لغرق الدلتا" (فيديو)

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قال الدكتور سمير طنطاوي، خبير التغيرات المناخية والبيئية لدى الأمم المتحدة، إن التغيرات المناخية من المخاطر التي تهدد كوكب الأرض بالكامل وليس دولة بعنينها، وتأثيرها أكثر من الإرهاب والحدود، لافتَا إلى أن السبب الرئيسي للتغيرات المناخية، زيادة الانبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تمتص الأشعة الشمسية، مما يؤدي إلى زيادة ارتفاع درجة الحرارة، وهذا يؤدي إلى ذوبان الجليد، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى البحر، مما ينعكس على غرق بعض المناطق، وانتشار بعض الأمراض الغير منتشرة.،



وتابع "طنطاوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن الـ100 عام الأخيرة شهدت حرق كمية كبيرة من الوقود الاحفوري، وهذا الامر أدى لزيادة غازات الاحتباس الحراري، وتركيز هذه الغازات يقدر بـ440 جزء في المليون، وإذا ارتفعت لـ450 جزء في المليون، فهذا يعني ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي لدرجتين، وهذا يعني أن العالم يتجه إلى شيء خطر للغاية.



ولفت إلى أن مؤتمر قمة المناخ الذي يحضره الرئيس عبد الفتاح السيسي غدًا بنيويورك، يعقد منذ فترة طويلة، ويحضره العديد من زعماء العالم، في اطار الحشد السياسي لإيجاد حلول عملية وعملية لظاهرة الاحتباس الحرارة.



وأشار إلى أن التأثيرات السلبية المحتملة للتغيرات المناخية في مصر خطيرة جدًا، وإذا ارتفع مستوى البحر فهذا قد يؤدي إلى غرق مناطق منخفضة في دلتا النيل، مما يؤدي إلى فقدان العديد من المساحات الخصبة من الأراضي الزراعية، وفقد كثيف جدًا من الانتاج المحاصيل، وهذا قد يؤدي إلى أزمات في الانتاج الغذائي.

