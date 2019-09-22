تشيلسي ضد ليفربول 1/2 | محمد صلاح يقود الريدز للفوز على البلوز في البريميرليج (فيديو)

تغلب فريق ليفربول بمشاركة الدولي محمد صلاح على غريمه تشيلسي بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الأحد، على ستامفورد بريدج، في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 2020/2019.





وسجل الوينج اليمين ترينت ألكسندر أرنولد الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 14 بتسديدة قوية للغاية، بعد تمريرة قصيرة لعبها محمد صلاح.





وأضاف البرازيلي روبرتو فيرمينيو الهدف الثاني للريدز بضربة رأس في الدقيقة 30، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 0/2 لليفربول.





وفي الشوط الثاني، سجل لاعب الوسط نجولو كانتي الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة 71 من عمر الشوط الثاني.





وسجل سيزار أزبيليكويتا لاعب فريق تشيلسي، هدف في الدقيقة 27 لكن تقنية الفيديو VAR ألغت الهدف بداعي التسلل، وشهدت المباراة مشاركة محمد صلاح من البداية وتمكن من صناعة هدف ليفربول الأول، واستبدل النجم المصري في الدقيقة 92 حيث شارك جو جوميز بدلاً منه.





وتمكن ليفربول من تكرار تفوقه على تشيلسي خلال شهرين، بعدما سبق والتقيا يوم 14 أغسطس الماضي فى بطولة كأس السوبر الأوروبى، والتى انتهت بفوز الريدز بركلات الترجيح.





بهذا الفوز، يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة من 5 مباريات ليحقق العلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 8 محتلًا المركز العاشر.





تشكيل ليفربول ضد تشيلسي في البريميرليج:-





وبدء يورجن كلوب مباراته أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي بالتشكيل الآتي:-





حراسة المرمى: أدريان.





خد الدفاع: ألكساندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - آندرو روبيرتسون.

خط الوسط: فابينيو تافاريس - جيورجينهو فينالدوم - جوردان هندرسون .

الهجوم: محمد صلاح - روبرتو فيرمينو - ساديو ماني .



تشكيل تشيلسي ضد ليفربول في البريميرليج:-

وبدء فرانك لامبارد مباراته أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي بالتشكيل الآتي:-





حراسة المرمى: كيبا.





خد الدفاع: سيزار أزبيليكويتا - أندرياس كريستنسن - فيكايو توموري - إيمرسون بالميري.





خط الوسط: نجولو كانتي - جورجينيو - ماتيو كوفاسيتش - ويليان - ميسون ماونت.





الهجوم: تامي أبراهام.





شاهد.. أهداف وملخص مباراة تشيلسي ضد ليفربول في البريميرليج:-