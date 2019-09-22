أول تعليق من زيدان بعد الفوز على إشبيلية وخطف صدارة الليجا

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، بعد تحقيق فوز ثمين، على حساب نظيره فريق إشبيلية، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.





وقال زيدان في تصريحات لشبكة "بي إن سبورت" عقب انتهاء المباراة: "قدمنا مباراة جيدة طوال الـ90 دقيقة وكان ذلك أمر رائع من لاعبي الفريق تقديم هذا الاداء في هذا الملعب الصعب".





وأضاف زيزو قائلاً: "لن نتوقف عن ذلك سوف نقدم هذا الاداء في جميع المباريات التي سوف نلعبها وسوف نحسن من بعض الجوانب".





وأكمل مدرب الريال : "الفريق بأكلمه قدم مُباراة رائعة، الاهم هو أن يلعب الفريق كمجموعة واحدة والأهم بأننا حققنا النقاط الثلاث، أنا سعيد بلاعبي فريقي هذه الليلة".





واستطرد: "خاميس وبيل قدموا عمل جيد هذا اليوم، الفريق عمل بشكل جيد دفاعياً ولعبنا 90 دقيقة بشخصية قوية."



