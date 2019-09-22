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رئيس حزب المصريين الأحرار: وائل غنيم عارف بيعمل ايه

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 11:32 م
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رئيس حزب المصريين الأحرار: وائل غنيم عارف بيعمل ايه
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داليا الحسين
 
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علق عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، على الظهور الغريب لـ وائل غنيم خلال الفيديوهات التي يبثها، على صفحته الرسمية قائلًا: "طالع بصورة واحد بيشرب مخدرات ولكن في الحقيقة هو عاقل قوي وعارف بيقول أيه ومتمرن كويس".

وأضاف "خليل" خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد "لو تابعنا سنجد أن الأديب علاء الأسواني، المتواجد بالخارج دخل المشهد مرة أخرى، يليه ظهر محمد البرادعي في الصورة، معقبا: "جميع هؤلاء ظهروا بتدرج منظم وتوقيت معين".

وأشار إلى أن المنظمات الحقوقية الدولية كامنة ولم تصدر أى تقارير منها؛ لأنها تنتظر أن يحدث حدث معين لكي تقوم بفبركة المشهد، متابعًا: "الرئيس عبدالفتاح السيسي في الأمم المتحدة.. ولابد لكل زيارة خارجية للرئيس يحدث مشكلة".

ونوه بأن الخطة تستهدف كسر الهيبة بالتطاول على الرئيس عبدالفتاح والقوات المسلحة، لافًتا إلى أن الإعلام لمصري استخدم أسلوب جديد مع الإعلام المضاد، حيث قام بتفنيد الفيديوهات التي بثتها قناة الجزيرة، وأجبرتها على الاعتراف ببث صور وفيديوهات مفبركة، معلقا: "الجزيرة مش هتكست وهتستمر في الأكاذيب".

وأشار رئيس حزب المصريين الأحرار إلى أن الدولة المصرية تحقق إنجازات كبيرة فيما يتعلق بالشق الاقتصادي، وهناك انخفاض كبير في سعر الدولار، ولذلك هناك محاولات لتوقيف هذه الانجازات.

وأكد أن خطة استهداف مصر إعلاميًا، مرتبطة بضرب شركة النفط السعودية "أرامكو" في منطقة الخليج العربي.
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