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زيدان يتراجع ويتغزل في أعدائه بريال مدريد

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 10:43 ص
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زيدان يتراجع ويتغزل في أعدائه بريال مدريد
زيدان
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عمر عبد العزيز
 
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أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني بعد تحقيق فوز ثمين على حساب نظيره فريق إشبيلية، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

وقال زيدان في تصريحات لشبكة "بي إن سبورت" عقب انتهاء المباراة: "قدمنا مباراة جيدة طوال الـ90 دقيقة وكان ذلك أمر رائع من لاعبي الفريق تقديم هذا الأداء في هذا الملعب الصعب".


وأضاف زيزو: "لن نتوقف عن ذلك سوف نقدم هذا الأداء في جميع المباريات التي سوف نلعبها وسوف نتحسن من بعض الجوانب".


وأكمل مدرب الريال: "الفريق بأكلمه قدم مُباراة رائعة، الأهم هو أن يلعب الفريق كمجموعة واحدة والأهم بأننا حققنا النقاط الثلاث، أنا سعيد بلاعبي فريقي هذه الليلة".


واستطرد: "خاميس وبيل قدموا عمل جيد هذا اليوم، الفريق عمل بشكل جيد دفاعياً ولعبنا 90 دقيقة بشخصية قوية."


واختتم زيدان: "مرة أخرى كريم بنزيما منحنا الإنتصار الليلة، الفريق بأكمله قدم مُباراة رائعة خصوصاً على المستوى الدفاعي (يبتسم)".

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