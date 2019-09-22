ترتيب هدافي الدوري الاسباني بعد هدف بنزيما في شباك إشبيلية
انتهت مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسبانى بعد صافرة النهاية لمباراة ريال مدريد وإشبيليه والتى فاز بها الريال بهدف دون رد سجله كريم بنزيما فى الدقيقة 64 من زمن المباراة.
ويرصد " الفجر
الرياضي" ترتيب هدافي الدوري الاسباني بعد إنتهاء الجولة الخامسة.
1_ كريم بنزيما
لاعب ريال مدريد برصيد 5 أهداف
2_ جيرارد مورينو
لاعب فياريال برصيد 5 أهداف
3_ دانييل باريخو
لاعب فالنسيا برصيد 3 أهداف
4_ راؤول جارسيا
لاعب اتليتك بيلباو برصيد 3 أهداف.
5_ لورين مورون
لاعب ريال بيتيس برصيد 3 أهداف.
6_ جاريث بيل لاعب
ريال مدريد برصيد هدفين
7_ لويس سواريز
لاعب برشلونة برصيد هدفين
8_ أنطوان جريزمان
لاعب برشلونة برصيد هدفين
9_ أنسو فاتى لاعب
برشلونة برصيد هدفين
10_ كاثورلا لاعب
فياريال برصيد هدفين
11_ جوميز لاعب
فياريال برصيد هدفين
12_ فيتولو لاعب
اتليتكو مدريد برصيد هدفين
13_ خوان جوردن
لاعب إشبيليه برصيد هدفين
14_ كيفن جاميرو
لاعب فالنسيا برصيد هدفين
15_جورج كولينا
لاعب خيتافي برصيد هدفين
16_ جايمي ماتا
لاعب خيتافي برصيد هدفين
17_ سيرجي جوارديولا
لاعب بلد الوليد برصيد هدفين
18_ انتى بوديمير
لاعب مايوركا برصيد هدفين
19_ روبيرتو توريس
لاعب اوساسونا برصيد هدفين
20_ نبيل فقير
لاعب ريال بيتيس برصيد هدفين.
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