ترتيب هدافي الدوري الاسباني بعد هدف بنزيما في شباك إشبيلية

انتهت مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسبانى بعد صافرة النهاية لمباراة ريال مدريد وإشبيليه والتى فاز بها الريال بهدف دون رد سجله كريم بنزيما فى الدقيقة 64 من زمن المباراة.





ويرصد " الفجر الرياضي" ترتيب هدافي الدوري الاسباني بعد إنتهاء الجولة الخامسة.





1_ كريم بنزيما لاعب ريال مدريد برصيد 5 أهداف

2_ جيرارد مورينو لاعب فياريال برصيد 5 أهداف

3_ دانييل باريخو لاعب فالنسيا برصيد 3 أهداف

4_ راؤول جارسيا لاعب اتليتك بيلباو برصيد 3 أهداف.

5_ لورين مورون لاعب ريال بيتيس برصيد 3 أهداف.

6_ جاريث بيل لاعب ريال مدريد برصيد هدفين

7_ لويس سواريز لاعب برشلونة برصيد هدفين

8_ أنطوان جريزمان لاعب برشلونة برصيد هدفين

9_ أنسو فاتى لاعب برشلونة برصيد هدفين

10_ كاثورلا لاعب فياريال برصيد هدفين

11_ جوميز لاعب فياريال برصيد هدفين

12_ فيتولو لاعب اتليتكو مدريد برصيد هدفين

13_ خوان جوردن لاعب إشبيليه برصيد هدفين

14_ كيفن جاميرو لاعب فالنسيا برصيد هدفين

15_جورج كولينا لاعب خيتافي برصيد هدفين

16_ جايمي ماتا لاعب خيتافي برصيد هدفين

17_ سيرجي جوارديولا لاعب بلد الوليد برصيد هدفين

18_ انتى بوديمير لاعب مايوركا برصيد هدفين

19_ روبيرتو توريس لاعب اوساسونا برصيد هدفين

20_ نبيل فقير لاعب ريال بيتيس برصيد هدفين.