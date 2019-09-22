عاجل.. أول ظهور إعلامي لـ محمود السيسي

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية؛ للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتستغرق هذه الزيارة عدة أيام، يجري خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، سلسلة من اللقاءات والمباحثات الثنائية مع عدد من رؤوساء الدول والحكومات، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعلى هامش فعاليات الدورة 74 للجمعية العام للأمم المتحدة بنيويورك، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قمة ثلاثية مصرية- أردنية- عراقية.









وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، لقاءا مع شو دونيو مدير عام منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو، على هامش انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.





وأكد السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن مدير عام منظمة الفاو، قال خلال اللقاء مع الرئيس أن أجهزة المنظمة وكذلك مكتبها الإقليمي في القاهرة، يتابع النشاط الضخم الذي تشهده مصر حاليا في مجال الزراعة والغذاء والتنمية الريفية، وكذاك للمشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها مصر حالياً في مجالات الإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي واستصلاح مليون ونصف مليون فدان، والصوب الزراعية، والمشروعات المتنوعة للاستثمار الزراعي والريفي.





وأشار الرئيس السيسى، إلى أن تلك المشروعات تأتي في إطار الخطة المتكاملة التي تنفذها الدولة لتنمية القطاع الزراعي بصورة مستدامة، بهدف العمل على تحقيق معدلات أعلى من الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الاستراتيجية، وسد فجوة الغذاء، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وذلك بالتعاون والتنسيق بين كل الوزارات والهيئات ذات الصلة.