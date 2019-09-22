سوهاج اليوم.. افتتاح مشروعات جديدة وحفل لاستقبال الطلاب بالجامعة

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كما شهدت محافظة سوهاج تسمم فتاة إثر تناولها مادة فسفورية فيما لقيت طفلها مصرعها إثر لدغة قاتلة من عقرب كما ضبطت قوات الأمن بسوهاج عامل بحوزته بتمثالين مقلدين لقيامه بالنصب علي المواطنين بشارع الجمهورية بمدينة سوهاج بعد إيهامهم بأنها حقيقية. وإليكم التفاصيل من هنا كما شهدت محافظة سوهاج تسمم فتاة إثر تناولها مادة فسفورية فيما لقيت طفلها مصرعها إثر لدغة قاتلة من عقرب كما ضبطت قوات الأمن بسوهاج عامل بحوزته بتمثالين مقلدين لقيامه بالنصب علي المواطنين بشارع الجمهورية بمدينة سوهاج بعد إيهامهم بأنها حقيقية.



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الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج إفتتح مدرسة التعليم الأساسي بحي الإسكان الاقتصادي بمدينة سوهاج الجديدة بعد توقف دام 16 عاما كما تفقد مدرستي أبو بكر الصديق، وعثمان بن عفان تزامنا مع انطلاق العملية التعليمية للعام الدراسي 2019-2020. وإليكم التفاصيل من هنا الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج إفتتح مدرسة التعليم الأساسي بحي الإسكان الاقتصادي بمدينة سوهاج الجديدة بعد توقف دام 16 عاما كما تفقد مدرستي أبو بكر الصديق، وعثمان بن عفان تزامنا مع انطلاق العملية التعليمية للعام الدراسي 2019-2020.



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كما إفتتح محافظ سوهاج الدكتور أحمد الأنصاري محطة مياه شرب الكتكاتة بمركز ومدينة ساقلتة بتكلفة 6.5 مليون جنيه ضمن خطة المحافظة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتنمية محافظات الصعيد.



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ونظمت جامعة سوهاج فعاليات احتفالية بدء العام الدراسي الجديد ٢٠١٩- ٢٠٢٠ لاستقبال ٥٨ ألف طالب وطالبة داخل ١٦ كلية بمقري الجامعة القديم والجديد. وإليكم التفاصيل من هنا ونظمت جامعة سوهاج فعاليات احتفالية بدء العام الدراسي الجديد ٢٠١٩- ٢٠٢٠ لاستقبال ٥٨ ألف طالب وطالبة داخل ١٦ كلية بمقري الجامعة القديم والجديد.



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شهدت محافظة سوهاج، اليوم الأحد، على مدار 24 ساعة، عددًا من الموضوعات المهمة، التي تهم المواطن السوهاجي حيث تهتم بوابة الفجر الإليكترونية بتقديم كل ما يدور علي الساحة بمحافظة سوهاج، وإليكم أهم الأخبار بالتفاصيل.في البداية شهدت محافظة سوهاج حادث مروع أدي إلي مصرع شخصين وإصابة 8 أشخاص اَخرين إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص بأحد المنازل علي الطريق الزراعي الشرقي مصر أسون بنجع الدير بمركز دار السلام شرق محافظة سوهاج.