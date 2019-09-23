التشكيل المتوقع للأهلي أمام سموحة



حراسة المرمى: محمد الشناوي



خط الدفاع: أحمد فتحي – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول



خط الوسط : حمدي فتحي – حسام عاشور – محمد مجدي "قفشة" – حسين الشحات – رمضان صبحي



خط الهجوم : جونيور أجايي



قائمة الأهلي ضد سموحة

حراسة المرمى: شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي

خط الدفاع: أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - علي معلول - محمود وحيد - أحمد فتحي - محمد هاني - رامي ربيعة

خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - صالح جمعة - وليد سليمان - حسين الشحات - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - أحمد الشيخ - حسام عاشور – جيرالدو دا كوستا - رمضان صبحي

خط الهجوم: مروان محسن - صلاح محسن - جونيور أجايي

أما حسام حسن المدير الفني لسموحة فاختار قائمة شهدت ظهور ناصر ماهر لاعب الأهلي السابق المنتقل إلى الفريق السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية

قائمة سموحة ضد الأهلي





حراسة المرمى: الهاني سليمان وعمر صلاح وحسين تيمور.

خط الدفاع: رجب نبيل وأحمد جمال ومحمود عزت وكريم يحيى وفارس مجاهد وأحمد أبو الفتوح ومحمد الترهوني و شريف رضا ومحمد كوفي.

خط الوسط: يوسف ديوب وأحمد حمص وإيدي إيمومو ومحمد حليمو وإسلام الفار وناصر ماهر وأحمد مكي وإسلام جمال وفوزي الحناوي

خط الهجوم: حسام حسن ورونالد وانجا ومحمد جمال

حسام حسن ضد الأهلي

ويتفوق الأهلي على حسام حسن في كل الأندية الأندية دربها حيث فاز الأحمر في 11 لقاء بينما تفوق العميد في 5 وتعادل في 5 مباريات أخرى

ولعب حسام حسن أمام الأهلي في الجولات المبكرة وكانت المرة الأولى في الجولة الثانية من بطولة الدوري موسم 2008-2009 وخسر حينها الأحمر أمام المصري البورسعيدي بهدفي أحمد شديد قناوي ومحمد جابر.

وسقط حسام حسن عندما كان مدربًا للمصري البورسعيدي في الجولة الثانية من الموسم الماضي في فخ الخسارة بهدفين نظيفين للمالي ساليف كوليبالي والمغربي وليد أزارو