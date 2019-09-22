"أديب" يواجه مسئول بحركة حماس على الهواء: "بتحبوا مصر؟"
الأحد 22/سبتمبر/2019 - 11:04 م
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هدى عبدالرازق
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قال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس حركة حماس، إنه منذ اللحظة الأولى التي وردت إليهم أخبار بأن هناك أحداث في مصر، كان هناك قرار واضح من إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بعدم التعاطي مع هذه الأحداث.
وأشار "النونو"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنهم حريصون على علاقة قوية مع مصر، خاصة وأن الفترة الأخيرة تطورت العلاقات بين حماس ومصر، حتى أنها وصلت إلى المستوى الاستراتيجي، مؤكدا أنهم يكنون لمصر قيادة وعب احترام كبير، ويأملون لمصر الاستقرار.
وسأله الإعلامي عمرو أديب، "ولكن مركز فلسطين نشر أخبار عن مصر، ورقمه وعنوانه معايا، وكذلك الرسالة نشرت عن مصر"، فرد "النونو"، "مركز فلسطين لا يتبع لنا، ومجرد صدور قرار عدم نشر أخبار عن مصر الجميع التزم به".
وأضاف "أديب"، مخاطبا "النونو"، "أنتم مشاعركم من ناحيتنا إيه، هل تحترموا مصر، الناس بدأت تنسى تاريخكم"، فعقب "النونو"، "نحن موقفنا واضح، مصر دولة قوية، ونزرع ذلك في نفوس أبناءنا، ولن يكون لمصر من قطاع غزة إلا الخير، ودعاؤنا بالأمن والاستقرار لمصر".
وقد نشر مقطع صوتي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، تسجيل الصوتى، جاء فيه: "أحبتنا جميعًا.. أرجو وأشدد على ضرورة عدم التطرق مطلقًا لا من قريب أو من بعيد، لا تصريحًا أو تلميحًا، لا إعلام رسمى أو غيره لأى شىء يتعلق بجمهورية مصر العربية، وعلى الجميع التقيد والالتزام".
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