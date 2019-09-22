دمنهور يواجه الحرية استعدادًا للموسم الجديد

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يلتقي فريق ألعاب دمنهور مع فريق الحرية في مواجهة ودية عصر الإثنين،على استاد دمنهور، استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.



ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة المواجهات الودية يخوضها الفريق الدمنهوري استعداداً للموسم الكروي الجديد الذي ينطلق خلال شهر أكتوير الجاري.



ولعب دمنهور 12 تجربة ودية حتى الآن، مباراتين مع فريق شرطة مطروح، أحد فرق دوري القسم الثالث، بمجموعة الإسكندرية، ومباراة مع الأتحادالسكندري، وسبورتنج، وأخرى مع طنطا، ونادي كوم حمادة، وأيتاي البارود ،وحوش عيسي ، ومركز شباب كوم حمادة، وغزل شبين، وسبورتنج للمرة الثانية وشرطة مطروح



وكان مسئولو دمنهور قد تعاقدوا مع 13صفقة جديدة وهم خميس حسني لاعب وسط الرجاء، وعصام عادل صانع ألعاب أف سي مصر، ومحمود فتحي لاعب وسط الأوليمبي، وأحمد العوضي مهاجم مالية كفر الزيات، وعمرو الصعيدي حارس سيدي سالم، ومحمد عبد الرحيم مهاجم غزل كفر الداور، وعلي العربي ظهير أيمن الرجاء، وعمرو صبحي حارس مرمي السكة الحديد، وأحمد عبد القادر (العش) مدافع سموحة بجانب التجديد للثنائي رضوان يوسف، والسيد عبد العال، وإسلام رمضان ظهير أيسر الإوليمبي،وابراهيم حميدو صانع ألعاب حوش عيسي .



وأكد أحمد ساري المدير فني لدمنهور على ضرورة حل أزمة المستحقات المالية للاعبين القدامي والجدد بالفريق حتي يكونوا في كامل تركيزهم داخل المستطيل الأخضر.



كما طلب ساري التكاتف والمساندة من الجميع داخل محافظة البحيرة للمنافسة على الصعود، للدوري الممتاز.





ويشارك الفريق البحراوي، في المجموعة الثالثة، والتي تضم، فاركو، أبو قير، الحمام، الرجاء، الأوليمبي، غزل المحلة، بلدية المحلة، بيلا، دكرنس، المنصورة، مالية كفر الزيات.