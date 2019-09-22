وزارة الإسكان: فتح باب حجز وحدات "سكن مصر" و"جنة" في 7 مدن الثلاثاء المقبل

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن بدء حجز وحدات الإسكان المطروحة بمشروعي "سكن مصر" و"جنة" يوم الثلاثاء المقبل ، الموافق 24 سبتمبر الجاري.





وقالت وزارة الإسكان إن المواطن يستطيع حجز وحدات سكن "مصر" و"جنة" من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الإسكان، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة مطروحة منذ عام تقريبًا.





وأوضحت وزارة الإسكان ، أن المواطن يختار المشروع الذي يريد الحجز فيه ثم يقرأ كافة الشروط ويري مساحات الوحدات والنماذج المختلفة في المدن، لافتًا إلى أن المخطط يوضح مكان المدينة ويستطيع رؤيته على الطبيعة، مؤكدة أن الوزارة تنتهج منهج جديد لا طرح وحدات إلا بعد الانتهاء من البناء وفي مراحل التشطيبات النهائية.





وتوضح كراسة الشروط كافة بيانات الوحدات السكنية كاملة بما في ذلك سعر الوحدة، وموقع المدينة، منوها إلى أن مشروع "سكن مصر" متوافر في 7 مدن، وهي أكتوبر، العبور، بدر، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، غرب قنا، المنيا الجديدة .





ومشروع "سكن مصر" و"جنة" يخدمان شريحة كبيرة من المواطنين؛ ولذلك ليس عليهما اشتراطات كثيرة، وهما بعيدان عن مشروعات الإسكان الاجتماعي ومحدودي الدخل"، لافتا إلى أن أهم الشروط عدم حصول المتقدم على وحدة في الإسكان الاجتماعي وذلك للحفاظ على الشقق المخصصة لدعم محدودى من الأخرين أصحاب الدخول العالية .



