ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وزارة الإسكان: فتح باب حجز وحدات "سكن مصر" و"جنة" في 7 مدن الثلاثاء المقبل

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 10:31 م
Advertisements
وزارة الإسكان: فتح باب حجز وحدات سكن مصر وجنة في 7 مدن الثلاثاء المقبل
وحدات الإسكان
Advertisements
طباعة
الفجر الاقتصادي
 
Advertisements
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن بدء حجز وحدات الإسكان المطروحة بمشروعي "سكن مصر" و"جنة" يوم الثلاثاء المقبل ، الموافق 24 سبتمبر الجاري.

وقالت وزارة الإسكان إن المواطن يستطيع حجز وحدات سكن "مصر" و"جنة" من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الإسكان، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة مطروحة منذ عام تقريبًا.

وأوضحت وزارة الإسكان ، أن المواطن يختار المشروع الذي يريد الحجز فيه ثم يقرأ كافة الشروط ويري مساحات الوحدات والنماذج المختلفة في المدن، لافتًا إلى أن المخطط يوضح مكان المدينة ويستطيع رؤيته على الطبيعة، مؤكدة أن الوزارة تنتهج منهج جديد لا طرح وحدات إلا بعد الانتهاء من البناء وفي مراحل التشطيبات النهائية.

وتوضح كراسة الشروط كافة بيانات الوحدات السكنية كاملة بما في ذلك سعر الوحدة، وموقع المدينة، منوها إلى أن مشروع "سكن مصر" متوافر في 7 مدن، وهي أكتوبر، العبور، بدر، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، غرب قنا، المنيا الجديدة .

ومشروع "سكن مصر" و"جنة" يخدمان شريحة كبيرة من المواطنين؛ ولذلك ليس عليهما اشتراطات كثيرة، وهما بعيدان عن مشروعات الإسكان الاجتماعي ومحدودي الدخل"، لافتا إلى أن أهم الشروط عدم حصول المتقدم على وحدة في الإسكان الاجتماعي وذلك للحفاظ على الشقق المخصصة لدعم محدودى من الأخرين أصحاب الدخول العالية .

يشمل الطرح مدن (أكتوبر، العبور، بدر، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، غرب قنا، المنيا الجديدة) ، ويتم الحجز من خلال الموقع الإلكتروني ، وكانت الأسعار فى أخر طرح كالتالي: (مدينة المنصورة الجديدة لـ6870 جنيهًا للمتر ، ويتم سداد 70 ألف جنيه جدية حجز، مدينة دمياط الجديدة، وصل سعر المتر لـ6465 جنيهًا ، بمقدم حجز 65 ألف جنيه ، مدينة المنيا الجديدة 3400 جنيه ، وقيمة مبلغ جدية الحجز بلغت 40 ألف جنيه غرب قنا وصل سعر المتر لـ3440 جنيهًا ، وقيمة الحجز 40 ألف جنيه، وسجل سعر المتر في مدينة غرب أسيوط 3480 جنيهًا ، وقيمة الحجز 40 ألف جنيه) ، وتتراوح نسب التميز من 1% وحتى 1.6% من ثمن الوحدة، وفقا لموقع الوحدة في العمارة.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: وزارة الاسكان وحدات سكن مصر مشروع جنة المدن الجديدة الاسكان المتوسط الاسكان الاجتماعي
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد
2
x
15:00
0
مانشستر يونايتد
كريستال بالاس
1
x
15:00
1
وولفرهامبتون
آرسنال
3
x
17:30
2
أستون فيلا
تشيلسي
1
x
17:30
2
ليفربول
الدوري الإسباني
خيتافي
4
x
12:00
2
ريال مايوركا
إسبانيول
1
x
14:00
3
ريال سوسييداد
فالنسيا
1
x
16:00
1
ليجانيس
أتلتيك بيلباو
2
x
18:30
0
ديبورتيفو ألافيس
إشبيلية
0
x
21:00
1
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
بولونيا
1
x
15:00
2
روما
ليتشي
1
x
15:00
4
نابولي
الدوري الألماني
بوروسيا مونشنغلادباخ
2
x
15:30
1
فورتونا دوسلدورف
آينتراخت فرانكفورت
2
x
18:00
2
بوروسيا دورتموند
الدوري المصري الممتاز
أسوان
2
x
15:00
3
مصر المقاصة
الانتاج الحربي
3
x
17:30
0
نادي مصر
وادي دجلة
0
x
17:30
1
طنطا‏
المصري البورسعيدي
1
x
20:00
1
حرس الحدود
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
رين
1
x
15:00
1
ليل
ليون
0
x
21:00
0
باريس سان جيرمان

DMCA.com Protection Status