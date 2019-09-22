عاجل.. بنزيما يسجل الهدف الأول لريال مدريد في شباك إشبيلية (فيديو)
الأحد 22/سبتمبر/2019 - 10:22 م
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الفجر الرياضي
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نجح كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد، في تسجيل الهدف الأول لفريقه في شباك إشبيلية باللقاء الذي يقام بين الفريقين في إطار الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإسباني.
وجاء هدف بنزيما في الدقيقة 66 لتصبح النتيجة 1-0 للريال.
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