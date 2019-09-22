عاجل.. بنزيما يسجل الهدف الأول لريال مدريد في شباك إشبيلية (فيديو)





وجاء هدف بنزيما في الدقيقة 66 لتصبح النتيجة 1-0 للريال.

نجح كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد، في تسجيل الهدف الأول لفريقه في شباك إشبيلية باللقاء الذي يقام بين الفريقين في إطار الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإسباني.