سولشاير: أشعر بإحباط شديد.. وسنفتقد خدمات نجم خط الهجوم
الأحد 22/سبتمبر/2019 - 10:16 م
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عمر عبدالعزيز
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أعرب النرويجي أولى جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن حزنه الشديد بعد الخسارة من وست هام يونايتد بالدوري الإنجليزي.
وعقب انتهاء المباراة أشار سولشاير إلى انه "محبط للغاية بسبب هذه الخسارة"، لأن الفريق صار وضعه مقلقًا للغاية.
وعقب انتها المباراة، قال سولشاير: "محبط للغاية من الخسارة. دائما ما أشعر بذلك عند تلقي أي هزيمة في أي وقت".
وتابع مدرب الشياطين الحمر تصريحاته عقب المباراة: "مثل تلك المباريات يجب علينا أن ننتصر فيها، ولكننا سنعود وندرس كل ما حدث في المباراة".
وأكمل سولشاير: "محبط للغاية من الهزيمة اليوم ولكن لا زلت أتحلى بالإيجابية".
واستطرد قائلاً: "تمر علينا لحظات رائعة وأخرى سيئة. واليوم علينا تقبل تلك اللحظات السيئة والتطلع لما هو قادم".
وأردف خلال حديثه قائلا: "في الدوري الإنجليزي إذا لم تستغل لحظاتك في المباراة، ستخسر. نحن لم نستغل لحظاتنا في المباراة ولم نُسجل على عكسهم".
كما تطرق أولي جونار سولشاير بالحديث عن إصابة لاعبه ماركوس راشفورد، قائلا: "لقد شعر بآلام في العضلة الضامة. أعتقد أنه سيغيب لفترة طويلة".
ومن الجدير بالذكر انه قد خسر مانشستر يونايتد أمام وست هام بثنائية مقابل لا شيء في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.
وبهذه النتيجة، رفع وست هام يونايتد رصيده من النقاط إلى 11 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد يونايتد عند 8 نقاط في المركز السابع.
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