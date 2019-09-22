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كلب مسعور يهاجم قرية في قنا ويصيب 8 أشخاص

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 10:20 م
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كلب مسعور يهاجم قرية في قنا ويصيب 8 أشخاص
أرشيفية
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بسام عبدالحميد
 
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أصاب كلب مسعور، 8 أشخاص بينهما 5 أطفال، مساء اليوم الأحد، قرية الحلفاية بحري، بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

وكان اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا، يفيد بمهاجمة كلبًا ضالًا قرية الحلفاية بحري بمركز نجع حمادي، وأصاب 8 أشخاص بينهم 5 أطفال، عادل نجاب أحمد، 40 عامًا، وعوض فتوح محمد علي، 28 عامًا، ومحمد صابر مبارك، 17 عامًا، ورودينا محمود صبري، 5 أعوام، وسارة حمدي أحمد، 4 أعوام، وأحمد حمدي أحمد، 7 أعوام، وآدم علي جاد الرب، 4 أعوام، وعمرو عسران عبدالشافي، 8 أعوام.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الوقف المركزي، واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الطب البيطري بقنا، وإعطاء المصابين العقار اللازم لعضة الكلب.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.


الاعدام شنقًا لربة منزل بتهمة قتل زوجها بمساعدة عاطل بقنا

قضت محكمة جنايات قنا، اليوم الأحد، برئاسة المستشار فواز إبراهيم محمد، وعضوية المستشار وائل جمال الدين الأشلم، والمستشار محمد مصطفى البنا، وأمناء سر أحمد جمال، ومحمد عبدالوهاب، وأشرف الراوي، بمعاقبة عاطل وربة منزل بالإعدام شنقًا، بتهمة قتل زوجها بالسكين لوجود علاقة عاطفية بينهم

تعود أحداث القضية إلى 21 سبتمبر 2017، عندما عثرت الأجهزة الأمنية في قوص، جنوبي قنا، على جثة أحمد كمال محمود، مقتولًا بعدة طعنات بالسكين، وقد أثبتت التحريات أن أيمن.ع.م.ع، 32 عامًا، عاطل، مقيم بقرية جزيرة المطيرة، ومنى.ا.ح.ع، 32 عامًا، ربة منزل، زوجة المجني عليه، ومقيمة بنجع الصوابر، مركز قوص، هي من قامت بقتله بمساعدة عاطل، وقتلته أمام نجلهما الذي يبلغ من العمر 5 أعوام، وذلك للتخلص منه بسبب وجود علاقة عاطفية بينهما.

تم إحالة القضية للمحاكمة برقم 14249 لسنة 2017 جنايات قوص، والمقيدة برقم 2997 لسنة 2017 كلي، والتي أمرت اليوم الاحد، بمعاقبة عاطل وربة منزل بالإعدام شنقًا، بتهمة قتل زوجها بالسكين لوجود علاقة عاطفية بينهم، برئاسة المستشار فواز إبراهيم محمد، وعضوية المستشار وائل جمال الدين الأشلم، والمستشار محمد مصطفى البنا، وأمناء سر أحمد جمال، ومحمد عبدالوهاب، وأشرف الراوي.
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