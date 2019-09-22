"أديب" للمصريين: الفترة المقبلة سندفع فيها ثمن ما حدث الأيام الماضية

قال الإعلامي عمرو أديب، إن البورصة المصرية خسرت اليوم 36 مليار جنيه في جلسة واحدة، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة سندفع فيها ثمن ما حدث الأيام الماضية، منوها بأن أغلب من باعوا أسهمهم اليوم كانوا مصريين لخوفهم من الوضع، وعرب وأجانب هم من اشتروا الأسهم.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن ما حدث في البورصة المصرية يعد نموذجا لما يحدث عندما يتم استهداف الاقتصاد، مضيفا: المستثمر الصغير هو من يخسر في تلك الأحداث".





وتوقع أن يكون هناك انخفاض آخر في البورصة المصرية غدا، فضلا على أن وضع السياحة سيتأثر بسبب الأحداث التي تمر بها مصر، متسائلا: "لمصلحة من يحدث هذا.. والناس اللي باعت بعتوا ليه، فين المشكلة، أنا أعرف ناس كانت بتعيط بدل الدموع دم"، مؤكدا أنه ليس مضاربا في البورصة المصرية، ويتحدث من أجل مصلحة مصر.





وأضاف أن المصريين في 2011 هم من دفعوا ثمن جهة أرادت أن تحكم، متابعا: "المحلات اللي هتقفل، والاقتصاد والسياحة اللي هيبوظوا ده لمصلحة مين"، متسائلا: "لو حولنا القصر الرئاسي في العاصمة الإدارية لمدرسة.. بردو الموضوع مش هيخلص، لأن هدفهم هدم البلد".



