مانشستر يونايتد يسقط أمام وست هام (0-2) في الدوري الإنجليزي (فيديو)
الأحد 22/سبتمبر/2019 - 10:16 م
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خسر فريق مانشستر يونايتد أمام فريق وست هام يونايتد خارج أرضه بهدفين مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 2019/2020.
وتعتبر هذه المباراة الثامنة على التوالي التي يفشل فيها الشياطين الحمر في الحفاظ على نظافة شباكهم خارج ملعبهم.
هذه الهزيمة ستفتح باب الانتقادات من جديد على المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، والسبب يرجع إلى الإدارة السيئة التي يقوم بها خلال المباريات الأخيرة للشياطين الحمر.
وسجل يارملينكو لاعب لاعب وست هام الهدف الأول في الدقيقة 43، بعد استلامه كرة طولية على حدود منطقة الجزاء، ليسددها في المرمى.
وأضاف كريس ويل، الهدف الثاني لوست هام يونايتد في الدقيقة 83 من ركلة حرة مباشرة، سددها ببراعة في شباك حارس الشياطين الحُمر.
وبهذه النتيجة، رفع وست هام رصيده إلى النقطة الحادية عشر محتلًا المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الشياطين الحمر عند النقطة الثامنة محتلًا المركز الثامن في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي.
تشكيل مانشستر يونايتد أمام وست هام في البريميرليج:-
ودخل النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، مباراته أمام وست هام يونايتد بالتشكيل التالي:-
حراسة المرمى: دافيد دي خيا.
الدفاع: وان بيساكا - فيكتور ليندلوف - هاري ماجواير - آشلي يونج.
الوسط: سكوت ماكتوميناي - نيمانيا ماتيتش - آندرياس بيريرا - خوان ماتا - دانيال جيمس.
الهجوم: ماركوس راشفورد.
وجلس على دكة البدلاء كلًا من: روميرو، ماركوس روخو، توانزيبي، فريد، جوميز، لينجارد، تشونج.
مدرب مانشستر يونايتد عن إصابة راشفورد: "لست طبيبا"!
خرج ماركوس راشفورد، مهاجم فريق مانشستر يونايتد، مصابًا خلال مباراة فريقه اليوم ضد وست هام يونايتد في الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي.
وبحسب المدرب أولي جونار سولشار، فإن اللاعب كان يشكو من إصابة في الفخذ لدى خروجه.
وقال سولشار لقناة مانشستر يونايتد: "سنجري فحصاً لتحديد مدى سوء الإصابة. سيغيب على الأرجح، لا أعرف، لست طبيباً بعد"!
وأضاف سولشار: "أنا لا أريد رؤية اللاعبين يتعرضون للإصابة ولكن هذا الأمرجزء من اللعبة، لقد تعاملنا مع هذا الوضع من قبل وسنتعامل معه مجدداً".
وكان راشفورد قد خرج مصابًا في الدقيقة 61 ليحل جيسي لينجارد بدلاً منه، وينتقل دانييل جيمس إلى مركز المهاجم اضطراريًا.
شاهد.. أهداف وملخص مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام:-
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