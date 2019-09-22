مانشستر يونايتد يسقط أمام وست هام (0-2) في الدوري الإنجليزي (فيديو)

خسر فريق مانشستر يونايتد أمام فريق وست هام يونايتد خارج أرضه بهدفين مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 2019/2020.



وتعتبر هذه المباراة الثامنة على التوالي التي يفشل فيها الشياطين الحمر في الحفاظ على نظافة شباكهم خارج ملعبهم.

هذه الهزيمة ستفتح باب الانتقادات من جديد على المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، والسبب يرجع إلى الإدارة السيئة التي يقوم بها خلال المباريات الأخيرة للشياطين الحمر.



وسجل يارملينكو لاعب لاعب وست هام الهدف الأول في الدقيقة 43، بعد استلامه كرة طولية على حدود منطقة الجزاء، ليسددها في المرمى.





وأضاف كريس ويل، الهدف الثاني لوست هام يونايتد في الدقيقة 83 من ركلة حرة مباشرة، سددها ببراعة في شباك حارس الشياطين الحُمر.