أكثر 5 أسهم إنخفاضاً بالبورصة اليوم بعد نزيف التراجعات
الأحد 22/سبتمبر/2019 - 10:02 م
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نيفين سمير
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إختتمت البورصة المصرية جلسة اليوم الأحد ، علي تراجع حاد لكافة المؤشرات ،بضغوط مبيعات المصريين والعرب ، وهوي المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة تجاوزت 5% وهو تراجع غير مسبوق منذ عامي 2011 و2012 ، وخسر رأس المال السوقي اليوم نحو 35.7 مليار جنيه ليصل رأس مالها السوقي للبورصة عند 702.3 مليار جنيه
وننشر الأسهم الأكثر انخفاضاً اليوم الأحد 22-9-2019
|الاسهم الأثر إنخفاضاً
|سعر السهم بالجنيه
|نسبة الإنخفاض
|0.311
|33.2%
|مجموعة بورتو
|0.667
|11.6%
|أسيك للتعدين- اسكوم
|6.6
|11.1%
|مصر للفنادق
|54.6
|9.9%
ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية
|8.7
9.9%
مؤشرات البورصة المصرية
وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" هبوطاً عنيفاً جداً بنسبة تراجع 5.32% ليصل إلى مستوى13958.1 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 5.6% ليصل إلى مستوى 509نقطة، وتوالت التراجعات لتلحق بمؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 5.6% ليصل إلى مستوى .1358 نقطة.
البورصة توقف التداول نصف ساعة
أوقفت البورصة المصرية جلسة تداول اليوم الأحد، لمدة نصف ساعة، بسبب انخفاض مؤشر EGX 100 بنسبة 5% ، وأوضحت البورصة في بيان لها اليوم أن البورصة سوف تعيد د التداول الساعة 13.12.
تداولات البورصة المصرية
وبلغ حجم التداول على الأسهم 232.2 مليون ورقة مالية بقيمة 837,55 جنيه، عبر تنفيذ 25.7 ألف عملية لعدد 179 شركة، وارتفعت أسهم 3 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 157 شركة، ولم تتغير مستويات 19شركة
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- البورصة تخسر 7 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم
- ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.86% خلال تعاملات الأسبوع
- تباين مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات ..والسوقي يربح 2.3 مليار حنيه
- ارتفاع طفيف لمؤشرات البورصة بمستهل جلسة الأحد
- ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بالتعاملات الصباحية
- المؤشر الرئيسي للبورصة يصعد بنسبة 0.88% في مستهل جلسة الثلاثاء
- مشتريات "الأجانب" و"العرب " تقود البورصة للصعود بمنتصف التعاملات
- عاجل .. "البورصة" تخسر 35.7 مليار جنيه في أسوء أداء منذ 2011
- "الأجانب " يسجلون مشتريات في البورصة تصل الي 60 مليون جنيه رغم التراجعات العنيفة
- 3 أسهم "تنتصر"علي عدوان البورصة المصرية اليوم .. و"الغربية الإسلامية" تتصدرالأرتفاعات بـ 8.6%