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أكثر 5 أسهم إنخفاضاً بالبورصة اليوم بعد نزيف التراجعات

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 10:02 م
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أكثر 5 أسهم إنخفاضاً بالبورصة اليوم بعد نزيف التراجعات
البورصة المصرية
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نيفين سمير
 
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إختتمت البورصة المصرية  جلسة اليوم الأحد ، علي تراجع حاد لكافة المؤشرات ،بضغوط مبيعات المصريين والعرب  ، وهوي المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة تجاوزت 5%  وهو تراجع غير مسبوق  منذ عامي  2011 و2012 ، وخسر رأس المال السوقي اليوم نحو 35.7 مليار جنيه ليصل رأس مالها السوقي للبورصة عند 702.3 مليار جنيه 

وننشر الأسهم الأكثر انخفاضاً اليوم الأحد 22-9-2019

الاسهم الأثر إنخفاضاًسعر السهم بالجنيهنسبة الإنخفاض 

 حق الاكتتاب لشركة اودن للاستثمارات المالية -1                                 

0.31133.2%
مجموعة بورتو                      0.66711.6%
أسيك للتعدين- اسكوم                 6.611.1%
                 مصر للفنادق                                         54.69.9%

ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية                     		8.7
9.9%

مؤشرات البورصة المصرية 

وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" هبوطاً عنيفاً جداً بنسبة تراجع 5.32% ليصل إلى مستوى13958.1 نقطة،  كما تراجع  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 5.6% ليصل إلى مستوى 509نقطة، وتوالت التراجعات لتلحق بمؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 5.6% ليصل إلى مستوى .1358 نقطة.

البورصة توقف التداول نصف ساعة 

أوقفت البورصة المصرية جلسة تداول اليوم الأحد، لمدة نصف ساعة، بسبب انخفاض مؤشر EGX 100 بنسبة 5% ، وأوضحت البورصة في بيان لها اليوم أن البورصة سوف تعيد د التداول الساعة 13.12.


تداولات البورصة المصرية 

وبلغ حجم التداول على الأسهم 232.2 مليون ورقة مالية بقيمة 837,55 جنيه، عبر تنفيذ 25.7 ألف عملية لعدد 179 شركة، وارتفعت أسهم 3 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 157 شركة، ولم تتغير مستويات 19شركة
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