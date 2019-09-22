أكثر 5 أسهم إنخفاضاً بالبورصة اليوم بعد نزيف التراجعات

مؤشرات البورصة المصرية





وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" هبوطاً عنيفاً جداً بنسبة تراجع 5.32% ليصل إلى مستوى13958.1 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 5.6% ليصل إلى مستوى 509نقطة، وتوالت التراجعات لتلحق بمؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 5.6% ليصل إلى مستوى .1358 نقطة.





البورصة توقف التداول نصف ساعة





أوقفت البورصة المصرية جلسة تداول اليوم الأحد، لمدة نصف ساعة، بسبب انخفاض مؤشر EGX 100 بنسبة 5% ، وأوضحت البورصة في بيان لها اليوم أن البورصة سوف تعيد د التداول الساعة 13.12.









تداولات البورصة المصرية



