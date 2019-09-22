تأكد غياب نجم الأهلي أمام سموحة

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تاكد غياب عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة الفريق الأحمر غدًا أمام سموحة.



ويفتتح الأهلي مشواره في بطولةً الدوري المصري للموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ وذلك عندما يحل ضيفًا على سموحة في إطار مباريات الجولة الأولى من المسابقة.





ويعاني السولية من الإصابة بكدمة قوية في وجه القدن تعرض لها في نهاية مباراة الفريق الأخيرة أمام الزمالك، بنهائي كأس السوبر المصري.



وكشف مصدر داخل النادي الأهلي عن عدم لحاق اللاعب بمواجهة الغد أمام سموحة بسبب الإصابة.

ولم يشارك السولية في المران الجماعي للأهلي على مدار اليومين الماضيين بسبب شكواه من الإصابة، ليتأكد غيابه عن مباراة الغد.



ويقوم الجهاز الطبي بقيادة الدكتور خالد محمود بوضع برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة والتجهيز لمباراة كانو سبورت الغيني.



وكان الأهلي فد توج مساء الجمعة الماضي بلقب كأس السوبر المصري للمرة الحادية عشر في تاريخه بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.





