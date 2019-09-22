ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

صدمة قوية لـ بيراميدز قبل مواجهة بلوزداد الجزائري في الكونفدرالية

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 10:04 م
Advertisements
صدمة قوية لـ بيراميدز قبل مواجهة بلوزداد الجزائري في الكونفدرالية
بيراميدز
Advertisements
طباعة
محمد الصو
 
Advertisements
أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت؛ عن صدمة للجهاز الفني؛ قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري في إياب دور ال32 لكأس الاتحاد الإفريقي.

وتأكد غياب علي جبر مدافع الفريق؛ عن مواجهة شباب بلوزداد الجزائري؛ والمقرر لها الأحد المقبل بالجزائر؛ في إياب دور ال32 الأول من الكونفدرالية.

وكان جبر؛ قد غاب عن لقاء بيراميدز وإنبي أمس في الجولة الأولى من الدوري بسبب معاناته من آلام في العضلة الخلفية.

وكان بيراميدز سبورت تعادل أمام شباب بلوزداد الجزائري؛ بهدف لكل فريق بالمباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي؛ في ذهاب نفس الدور.

و تعرض علي جبر مدافع الفريق؛ للإصابة بالعضلة الخلفية؛ خلال تدريب الفريق قبل مواجهة إنبي؛ بالجولة الأولى من الدوري العام.

وخضع جبر؛ للفحص الطبي؛ خلال الساعات الماضية؛ والتي أكدت غيابه عن مواجهة الإياب.

وحقق بيراميدز سبورت بقيادة الفرنسي سبيستيان ديسابر المدير الفني؛ فوزا على إنبي برباعية نظيفة بالمباراة التي أقيمت مساء أمس السبت بالجولة الأولى للدوري المصري الممتاز.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: فرنس بيراميدز ضد إنبي بيراميدز
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد
2
x
15:00
0
مانشستر يونايتد
كريستال بالاس
1
x
15:00
1
وولفرهامبتون
آرسنال
3
x
17:30
2
أستون فيلا
تشيلسي
1
x
17:30
2
ليفربول
الدوري الإسباني
خيتافي
4
x
12:00
2
ريال مايوركا
إسبانيول
1
x
14:00
3
ريال سوسييداد
فالنسيا
1
x
16:00
1
ليجانيس
أتلتيك بيلباو
2
x
18:30
0
ديبورتيفو ألافيس
إشبيلية
0
x
21:00
1
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
بولونيا
1
x
15:00
2
روما
ليتشي
1
x
15:00
4
نابولي
الدوري الألماني
بوروسيا مونشنغلادباخ
2
x
15:30
1
فورتونا دوسلدورف
آينتراخت فرانكفورت
2
x
18:00
2
بوروسيا دورتموند
الدوري المصري الممتاز
أسوان
2
x
15:00
3
مصر المقاصة
الانتاج الحربي
3
x
17:30
0
نادي مصر
وادي دجلة
0
x
17:30
1
طنطا‏
المصري البورسعيدي
1
x
20:00
1
حرس الحدود
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
رين
1
x
15:00
1
ليل
ليون
0
x
21:00
0
باريس سان جيرمان

DMCA.com Protection Status