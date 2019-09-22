صدمة قوية لـ بيراميدز قبل مواجهة بلوزداد الجزائري في الكونفدرالية

أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت؛ عن صدمة للجهاز الفني؛ قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري في إياب دور ال32 لكأس الاتحاد الإفريقي.





وتأكد غياب علي جبر مدافع الفريق؛ عن مواجهة شباب بلوزداد الجزائري؛ والمقرر لها الأحد المقبل بالجزائر؛ في إياب دور ال32 الأول من الكونفدرالية.





وكان جبر؛ قد غاب عن لقاء بيراميدز وإنبي أمس في الجولة الأولى من الدوري بسبب معاناته من آلام في العضلة الخلفية.





وكان بيراميدز سبورت تعادل أمام شباب بلوزداد الجزائري؛ بهدف لكل فريق بالمباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي؛ في ذهاب نفس الدور.





و تعرض علي جبر مدافع الفريق؛ للإصابة بالعضلة الخلفية؛ خلال تدريب الفريق قبل مواجهة إنبي؛ بالجولة الأولى من الدوري العام.





وخضع جبر؛ للفحص الطبي؛ خلال الساعات الماضية؛ والتي أكدت غيابه عن مواجهة الإياب.





وحقق بيراميدز سبورت بقيادة الفرنسي سبيستيان ديسابر المدير الفني؛ فوزا على إنبي برباعية نظيفة بالمباراة التي أقيمت مساء أمس السبت بالجولة الأولى للدوري المصري الممتاز.