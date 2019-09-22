البابا تواضروس: الإنسان الذي يسير مع الموجة كالسمكة الميتة

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إن تكون واثق تمامًا في إيمانك وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم، مؤكدًا أن الله عندما خلق الإنسان خلقه لهدف وخطة عند الله.





وأكد البابا تواضروس، خلال رسالة صوتية لأبناء الكنيسة عبر "واتس آب"، أن الانسان صاحب المبادئ هو الإنسان الناجح دائما، أما الإنسان الذي يسير مع الموجة فسيكون كالسمكة الميتة".





وأضاف" بابا الإسكندرية" قائلًا: "إذا أردت أن تكون إنسان إيجابي في علاقاتك، فعليك أن تفكر بطريقة صحيحة وإيجابية، كما أن تكون انسانًا شاهدً للمسيح بعملك وفي دراستك وفي معاملتك ومواقفك وامانتك في عملك وفي كل شيئ، كما ان تكون دائمًا انسان مصليًا واعرف ان الصلاة تصنع المعجزات".





جاء ذلك خلال الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي بأسم الكنيسة القبطية الارثوذكسية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من حملة "الوعود الإلهية"، والتي تحدثت عن الفرح والقوة، تحت شعار: (سفر نحميا 8: 10) فَقَالَ لَهُمُ: "اذْهَبُوا كُلُوا السَّمِينَ، وَاشْرَبُوا الْحُلْوَ، وَابْعَثُوا أَنْصِبَةً لِمَنْ لَمْ يُعَدَّ لَهُ، لأَنَّ الْيَوْمَ إِنَّمَا هُوَ مُقَدَّسٌ لِسَيِّدِنَا. وَلاَ تَحْزَنُوا، لأَنَّ فَرَحَ الرَّبِّ هُوَ قُوَّتُكُمْ".





يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد أعلنت الجمعة الماضية، بث مقاطع صوتية قصيرة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بعنوان "رسالة من البابا" وستكون متاحة للتداول بين الأشخاص والمجموعات عبر التطبيقات المختلفة.





وكشف القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لـ "بوابة الفجر"، أن خدمة الواتس آب تهدف إلي تقديم سلاسل إلى توصيل تعاليم "بابا الكنيسة" إلى أبنائه بطريقة تتناسب مع العصر الحالي.





ونوه " حليم"، أن الكنيسة سوف تعرض عن طريق المركز الإعلامي الرسمي لها باقة متنوعة من السلاسل التعليمية لقداسة البابا من بينها:





١- قصص للحياة

٢- كيف ؟

٣- كلمة في عظة

٤- صوت حبيبي

٥- فهمني فأحيا

٦- سؤال للبابا

٧- أقوال للحياة

٨- البابا وحكايات الأطفال

٩- البابا وأسئلة الشعب

١٠- تراث كنيستنا

١١- الكتب المسموعة

١٢- العظات المسموعة

١٣- يجول يصنع خير