رانيا يعقوب عن هبوط البورصة: ثاني أكبر انخفاض في تاريخ مصر

قالت رانيا يعقوب، خبير البورصة وأسواق المال، إن ما حدث في مصر مؤخرًا من فبركة فيديوهات عن وجود مظاهرات في بعض المدن المصرية، يأتي في إطار تطبيق أجندات جهات خارجية، تهدف لمس الاقتصاد الذي يعد عصب الحياة في مصر.





وتابعت خبيرة البورصة وأسواق المال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن البورصة هي مرآة الاقتصاد، وصعودها وهبوطها يعبر عن وضع الاقتصاد وانخفاض البورصة اليوم كان غير مبررًا، لافتة إلى أن هذا الهبوط هو ثاني أكبر هبوط في تاريخ البورصة المصرية.





وأضافت أن ما حدث اليوم لا يرتبط بأي شكل من الأشكال بمؤشرات الاقتصاد الكلي التي تعتبر إيجابية للغاية، وهذا واضح من انخفاض معدل الفائدة، ومعدل التضخم، وهناك الكثير من المؤسسات الدولية التي أشادت بوضع الاقتصاد المصري سواء البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي.





ولفتت إلى أن الحديث على أن صندوق النقد الدولي فرض على مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي أمر غير صحيح، معقبة:" مصر هي من تقدمت بخطة الإصلاح للصندوق".



