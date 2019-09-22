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يلا شوت رابط قناة مفتوحة real Madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية بث مباشر kora star يلا شوت Now رابط الريال plus

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 09:55 م
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يلا شوت رابط قناة مفتوحة real Madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية بث مباشر kora star يلا شوت Now رابط الريال plus
مشاهدة مباراة ريال مدريد
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مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر اون لاين بدون تقطيع، حيث يلعب كلا الفريقين تلك المواجهة وسط حالة من الترقب والإثارة من جميع المنافسين على القمة، وكان برشلونة حامل اللقب قد خسر يوم أمس أمام غرناطه بهدفين دون رد في مواجهة كبيرة لأصحاب الأرض.
تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، ميندي

خط الوسط:كاسيميرو، كروس، خاميس

خط الهجوم: هازارد، بيل، بنزيما”.

تشكيل اشبيلية

حراسة المرمى: فاسليتش

خط الدفاع: خيسوس نافاس، كارلوس، كاريكو، ريجيلون

خط الوسط: فيرناندو، جوردان، بانيجا

خط الهجوم : أوكامبوس، فازكويز، دي يونج”.

ريال مدريد واشبيلية بث مباشر، المباراة من تشكيل الفريقين يبدو أنها هجومية والأهداف ستكون حاضرة بكل تأكيد في ظل رغبة كل فريق في تحقيق الفوز في تلك المواجهة.
بداية المباراة الآن بين ريال مدريد واشبيلية الآن وسط حماس جماهيري كبير من جانب الفريقين وهجوم بالبداية لأصحاب الأرض.
مرور منتصف الشوط الأول ولا يزال التعادل السلبي بدون اهداف.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.


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