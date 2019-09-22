3 أسهم "تنتصر"علي عدوان البورصة المصرية اليوم .. و"الغربية الإسلامية" تتصدرالأرتفاعات بـ 8.6%





إنتصرت ثلاثة أسهم في البورصة المصرية في ظل التراجعات الغير مسبوقة والتي شهدها السوق اليوم الأحد، مسجلة ارتفاعات تراوح بين 0.5% وقرب الـ 9%، وتداول ، حيث تصدر سهم، " الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية " قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، فى ختام تداولات اليوم " الأحد" أولي جلسات الأسبوع، بنسبة 8.6% محققاً 5 جنيه، تلاه سهم " الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد – الاسكندرية "بنسبة 2.1% مغلقاً 19.8 جنيه، ثم " مصر بنى سويف للاسمنت " بنسبة 0.53% محققاً 18.9 جنيه.





أدهم جمال الدين

وقال أدهم جمال الدين انه في الظروف الطبيعيه تقع الاسعار الحاليه لجميع الاسهم خلال مستويات الذروة البيعيه ولكن لا يمكن التكهن بشكل واضح بإنتهاء الضغوط البيعيه .





وأوضح أدهم من خلال تصريح خاص ل"فجر " أن ما شهدتة البورصه من هبوط خلال جلسة اليوم يجعل للأحداث صدي واضح.





أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد





إختتمت البورصة المصرية جلسة اليوم الأحد ، علي تراجع حاد لكافة المؤشرات ،بضغوط مبيعات المصريينوالعرب ، وهوي المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة تجاوزت 5% وهو تراجع غير مسبوق منذ عامي 2011 و2012 ، وخسر رأس المال السوقي اليوم نحو 35.7 مليار جنيه ليصل رأس مالها السوقي للبورصة عند 702.3 مليار جنيه





مؤشرات البورصة المصرية





وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" هبوطاً عنيفاً جداً بنسبة تراجع 5.32% ليصل إلى مستوى13958.1 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 5.6% ليصل إلى مستوى 509نقطة، وتوالت التراجعات لتلحق بمؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 5.6% ليصل إلى مستوى .1358 نقطة.





البورصة توقف التداول نصف ساعة





أوقفت البورصة المصرية جلسة تداول اليوم الأحد، لمدة نصف ساعة، بسبب انخفاض مؤشر EGX 100 بنسبة 5% ، وأوضحت البورصة في بيان لها اليوم أن البورصة سوف تعيد د التداول الساعة 13.12.









تداولات البورصة المصرية





وبلغ حجم التداول على الأسهم 232.2 مليون ورقة مالية بقيمة 837,55 جنيه، عبر تنفيذ 25.7 ألف عملية لعدد 179 شركة، وارتفعت أسهم 3 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 157 شركة، ولم تتغير مستويات 19شركة.



