رسمياً.. اتحاد الكرة يعلن إقامة مباراة الأهلي وسموحة بدون جماهير

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني؛ إقامة مباراة سموحة أمام الأهلي؛ بدون حضور جماهيري ضمن مباريات الجولة الأولى للدوري المصري الممتاز.





وأبلغ مسئولو الجبلاية؛ الناديين بإقامة المباريات بدون دخول أي أفراد من الجماهير؛ حسب الاتفاق المسبق بإقامة مباريات الغد بمدرجات خاوية.





على جانب آخر رفض مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب؛ صرف مكافآت استثنائية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم؛ عقب الفوز على الزمالك والتتويج بلقب كأس السوبر المصري.





وقرر مجلس الإدارة؛ الاعتماد على لائحة الفريق الخاصة بشأن مكافأت الفوز والتتويج بأي لقب؛ والموقع عليها جميع أفراد ولاعبو الفريق.





وكان المارد الأحمر قد حقق الانتصار على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء يوم الجمعة الماضي على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية ليتوج النادي الأهلي بلقب السوبر المحلي للمرة الحادية عشرة في تاريخه.





"كهربا يزور مؤمن وجنش في ألمانيا"





وحرص محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادي الزمالك السابق ونادي ديسبروتيفو دي أفيس البرتغالي على زيارة الثنائي مؤمن زكريا لاعب الأهلي، ومحمود عبد الرحيم "جنش" حارس الزمالك.





ويتواجد زكريا في ألمانيا رفقة وكيله أحمد يحيى من أجل العلاج من الإصابة التي لحقت به في الأعصاب، والتي حرمته من المشاركة مع الأهلي منذ يناير الماضي.





أما جنش فيؤدي برنامجه التأهيلي في ألمانيا بعدما أجرى عملية جراحية في وتر إكيليس، والتي أصيب بها خلال إحدى التدريبات مع منتخب مصر استعدادًا لمواجهة أوغندا في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة التي أقيمت في مصر.





وقام كهربا خلال هذه الزيارة بالاطمئنان على الثنائي، حيث استغل تواجده في ألمانيا لزيارة الثنائي المصاب.





ويستعد سموحة بقيادة العميد حسام حسن المدير الفني؛ لمواجهة الأهلي؛ مساء غد الإثنين على ملعب برج العرب بالإسكندرية في إفتتاح مباريات الدوري العام للفريقين موسم 2019-2020.