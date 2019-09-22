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وليد توفيق لـ المصريين: "شفنا الذل في حرب سوريا ولبنان.. كفاية"

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 09:54 م
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وليد توفيق لـ المصريين: شفنا الذل في حرب سوريا ولبنان.. كفاية
وليد توفيق
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هدى عبدالرازق
 
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أعرب الفنان وليد توفيق، عن مدى حبه لمصر وشعبها، مشيرًا إلى أن الفيديو الذي نشره ليعبر من خلاله عن دعمه للشعب المصري، لم يكن كنوع من المصلحة، وإنما لشدة حبه لمصر، مؤكدا أن مصر بالنسبة له وبالنسبة لكل فنان عربي بمثابة بلدهم الثاني.

وأشار "توفيق"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الأحد، إلى أن أي سوء يلحق بمصر، فهو يسيىء للعرب جميعهم، موضحًا أنه أراد من خلال الفيديو أن يوصل كلمة للشعب المصري الطيب، وكلمة أخر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والجيش المصري.

وأضاف "توفيق"، "مصر حبيبة، وهتفضل طولها عمرها حبيبة، وأصيلة"، منوها بأنه يجب أن نتذكر حجم الفوضي الذي كانت تعيشه مصر، والشهداء الذين سقطوا، مؤكدا أن مصر تعود من جديد لقوتها، ولهذا يجب أن نغني لمصر، ونقف بجوارها، مشددا على أن الجيش اللمصري هو من زرع الأمل في أن مصر ستعود أفضل مما كانت.

وتابع "مصر بخير.. نحن بخير.. إحنا دوقنا الويل بحرب لبنان وسوريا، دوقنا العذاب، وشفنا الذل، وشفنا اللي محدش شافه.. كفاية".

هذا وقد نشر المطرب وليد توفيق، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يعلن من خلاله لدعمه لمصر ومؤسساتها، مغنيا احدى الأغاني الوطنية، قائلًا: "بلدي يا أم العجايب، تعظيم من كلام أنا ببيك وفيكي دايم، مصر يأم السلام ".

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