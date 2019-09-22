ياسر جلال: استعد لتصوير مسلسل "الفتوة"

يستعد الفنان ياسر جلال لتصوير مسلسله القادم في سباق رمضان القادم من إنتاج شركة سنرجي ومن تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.





وفي تصريح خاص للفجر الفني قال انه يستعد لتصوير مسلسل "الفتوة" والذي يجسد فيه دور فتوة من فتوات الزمن الماضي وتدور الأحداث حول زمن العنف والأتاوات التي كانت تفرض قديما عن الشعب من مجموعة من الإناس الذين إطلق عليهم فتوات.





يعد مسلسل «لمس أكتاف» الذى عرض رمضان الماضى آخر مشاركات ياسر جلال الدرامية وشاركه البطولة فتحى عبد الوهاب وكرم جبر تأليف هانى سرحان اخراج حسين المنباوى.





وظهر "جلال" من فترة في جلسة ودية بقيادة مدير عام شركة سينرجى حسام شوقى، جمعت النجوم وفتحى عبد الوهاب، ومحمد رجب، وإدوارد، وكرم جابر، على طاولة "شاى وكيك" ولاقت الصورة إعجاب الآلاف وتعليقاتهم بمجرد نشرها على حساب النجم محمد رجب، وتساءل المتابعون: هل يجتمع كل هؤلاء النجوم فى عمل جديد؟.





وينشغل الوسط الفنى فى ذلك التوقيت من كل عام، بالتحضير للأعمال الدرامية المقرر عرضها على الشاشات فى الموسم الرمضانى، ودائمًا تتردد تكهنات وشائعات غير صحيحة، ومع الاستعدادات والتحضيرات للموسم الرمضانى المقبل 2020، حجزت 5 مسلسلات مكانها مبكرًا فى القائمة الأولى للمسلسلات التليفزيونية، البعض يكرر تعاونه مع نفس فريق عمله السنوات الماضية، وآخرون يلجأون لمخرج جديد، ويرصد "اليوم السابع" تفاصيل الـ5 مسلسلات التى أعلنت عنها شركة "سينرجى" حتى الآن، وهى؛ فلانتينو لعادل إمام، و"النهاية" ليوسف الشريف ومسلسل لأمير كرارة لم يستقر على اسمه وآخر لياسر جلال يحضر له الآن، وأخيرا مسلسل للنجم محمد رمضان.





وكان كشف الفنان ياسر جلال سبب ابتعاده عن السينما، مشيرًا إلى أن السبب الوحيد أنه لم يجد عملًا مناسبًا للسينما في الفترة الأخيرة.

وأضاف في تصريحات صحفية: "طبعًا أتمنى التواجد السينمائي والمشاركة بأفلام سينمائية ذات قيمة ورسالة وهدف ومكونات كاملة لصناعة منتج شديد الاحترام والرقي.

وأشار إلى أنه قد يعود قريبا للسينما بعمل جديد فقد عرضت علي عدة مشروعات محل دراسة حاليًا.



