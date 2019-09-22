أمانة جدة تحتفي باليوم الوطني بـ 3000 علم و"جرافيتي"

أنهت أمانة محافظة جدة استعدادها للاحتفال باليوم الوطني الـ89 للمملكة، تحت شعار "همة حتى القمة"، حيث تزينت شوارع وميادين عروس البحر الأحمر بالأعلام الوطنية التي بلغ عددها نحو 3000 علم.

وأوضحت أمانة المحافظة أنه جرى الانتهاء من ترتيبات مظاهر الاحتفال عن طريق تزيين الميادين العامة ومدخل جدة بالعديد من الصور واللافتات، كميدان البيعة، وميدان الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي فيه أطول سارية علم في العالم، وميدان التحلية وميدان الكرة الأرضية.

وأضافت أمانة جدة أن مبنى الأمانة الرئيسي وميدان الكرة الأرضية، وميدان القناديل, وبوابات جدة الشمالية والجنوبية، وكذلك مباني البلديات الفرعية؛ ستشهد عروضًا للإضاءة باللونين الأخضر والأبيض، فيما سيكون هناك العديد من الفعاليات والاحتفالات وفرق الفنون الشعبية والمسابقات المتنوعة التي سيشهدها كورنيش شاطئ السيف جنوب جدة.

وفي إطار دعم الموهوبين في هذه المناسبة الغالية، أتاحت أمانة جدة فرصة المشاركة للرسم «الجرافيتي» بعدة أماكن مخصصة للمشي، ومنها ممشى التحلية، والرحاب، والجامعة، بالإضافة إلى ممشى الأمير فواز، وممشى الأمير فيصل بن فهد، كما سترعى الأمانة حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع الشؤون الصحية لجنودنا البواسل بالحد الجنوبي.

وشهدت سماء العاصمة الرياض، اليوم الأحد، عروضاً جوية مبهجة احتفاءً بـ اليوم الوطني 89 ، والموافق غدًا الاثنين 23 سبتمبر.

وتحتفل المملكة باليوم الوطني 89، غدًا الاثنين، تحت شعار "همة حتى القمة"، إذ تم استلهام الشعار من مقولة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

ويوافق اليوم الوطني 23 سبتمبر من كل عام، وهو اليوم الذي أعلن فيه الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- توحيد البلاد تحت مسمى المملكة العربية السعودية، عام 1351هـ/1932م.

وتحتفل المملكة العربية السعودية، باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام، حيث يعود هذا التاريخ إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءًا من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ الموافق للأول من الميزان، والموافق يوم 23 سبتمبر 1932م.



وفي يوم 5 شوال 1319هـ الموافق 15 يناير 1902م تمكن الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود من استعادة الرياض عاصمة أسلافه مؤسسي الدولة السعودية الثانية، والعودة بأسرته إليها، وبعد استرداد الرياض واصل الملك عبد العزيز كفاح مسلح لمدة زادة عن 30 عام من أجل توحيد مملكته.



كما تمكن من توحيد العديد من المناطق من أهمها، جنوب نجد وسدير والوشم سنة 1320هـ 1902م، من ثم القصيم سنة 1322هـ1904م، ثم الأحساء سنة 1331هـ 1913م، وصولًا إلى عسير سنة 1338هـ 1919م، وحائل سنة 1340هـ 1921م، إلى أن تمكّن عبد العزيز من ضم منطقة الحجاز بين عامي 1343 هـ و1344 هـ الموافقة لسنة 1925م، وفي عام 1349 هـ 1930م أكتمل توحيد منطقة جازان.



وفي السابع عشر من شهر جمادى الأولى عام 1351 هـ الموافق التاسع عشر من شهر سبتمبر عام 1932م صدر أمر ملكي للإعلان عن توحيد البلاد وتسميتها باسم المملكة العربية السعودية اعتبارًا من الخميس 21 جمادى الأولى عام 1351 ه،الموافق 23 سبتمبر 1932م.