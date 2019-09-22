ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كورة لايف goal hazard مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية بث مباشر yalla plus كورة ستار ii7SRY رابط ماتش real on line

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 09:01 م
Advertisements
كورة لايف goal hazard مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية بث مباشر yalla plus كورة ستار ii7SRY رابط ماتش real on line
مشاهدة مباراة ريال مدريد
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية يلا شوت bein sport مباشر اليوم لقاء الريال واشبيلية في الجولة الخامسة من الليغا الأسبانية لكرة القدم للموسم الحالي 2019/2020، في لقاء من المنتظر أن يكون مثير ويلتقي الفريقين اليوم على ملعب رامون سانشيز بالأندلس الذي يسع إلي أكثر من 50 ألف متفرج، في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر، في مباراة يسعى كل فريق منهما الفوز بها والانفراد بصدارة الدوري الأسباني لكرة القدم، مشاهدة kora live مباراة ريال مدريد واشبيلية  بث مباشر اليوم بدون تقطيع.

بث مباشر مباراة ريال مدريد واشبيلية يلا شوت بدون تقطيع الآنبث مباشر مباراة ريال مدريد واشبيلية يلا شوت بدون تقطيع الآن
ريال مدريد واشبيلية بث مباشر اليوم live7hd، تلك المواجهة بين الفريقين تأتي في وقت خسرا فيه كلاً من برشلونة حامل اللقب واتلتيكو مدريد متصدر البطولة قبل هذه الجولة النقاط، حيث خسر برشلونة من غرناطة امس بهدفين دون رد، فيما تعادل اتلتيكو مدريد سلبياً مع سيلتا فيغو على أرضه، لتكون مواجهة اليوم مشتعله بين أبناء الأندلس وأبناء العاصمة الأسبانية من أجل حسم المواجهة وحسم الصدارة، في مباراة يدخلها الفريقين بالتشكيلة الكاملة والمثالية، مباشر مباراة اشبيلية وريال مدريد اليوم يلا شوت.


 
مباراة  ريال مدريد واشبيلية بث مباشر
مباراة ريال مدريد واشبيلية اليوم بث مباشر اون لاين بدون تقطيع، ريال مدريد حقق 8 نقاط من أربع مباريات سابقة بالدوري الأسباني بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مباراتين، ويأتى من هزيمة ثقيلة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بحديقة الأمراء، ليمر الفريق في تلك الفترة بمرحلة شك في النفس، وستكون تلك المواجهة مفصلية في مسيرة الفريق هذا الموسم، فالفوز على فريق مثل أشبيلية بملعبه الصعب سيعيد الثقة المفقودة، اونلاين رابط مشاهدة ريال مدريد واشبيلية نقل حي مجاناً.


Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد
2
x
15:00
0
مانشستر يونايتد
كريستال بالاس
1
x
15:00
1
وولفرهامبتون
آرسنال
3
x
17:30
2
أستون فيلا
تشيلسي
1
x
17:30
2
ليفربول
الدوري الإسباني
خيتافي
4
x
12:00
2
ريال مايوركا
إسبانيول
1
x
14:00
3
ريال سوسييداد
فالنسيا
1
x
16:00
1
ليجانيس
أتلتيك بيلباو
2
x
18:30
0
ديبورتيفو ألافيس
إشبيلية
-
x
21:00
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
بولونيا
1
x
15:00
2
روما
ليتشي
1
x
15:00
4
نابولي
الدوري الألماني
بوروسيا مونشنغلادباخ
2
x
15:30
1
فورتونا دوسلدورف
آينتراخت فرانكفورت
2
x
18:00
2
بوروسيا دورتموند
الدوري المصري الممتاز
أسوان
2
x
15:00
3
مصر المقاصة
الانتاج الحربي
3
x
17:30
0
نادي مصر
وادي دجلة
0
x
17:30
1
طنطا‏
المصري البورسعيدي
0
x
20:00
0
حرس الحدود
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
رين
1
x
15:00
1
ليل
ليون
-
x
21:00
-
باريس سان جيرمان

DMCA.com Protection Status