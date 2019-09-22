شاهد.. برومو أغنية فريق واما الجديدة

شارك المطرب نادر حمدي، خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، جمهوره البرومو الرسمي لأغنيته الجديدة، لفريق واما المقرر طرحها قريبًا.

وعلق "نادر حمدي" على الفيديو، قائلًا: "شوف البرومو الرسمي لأغنية شمس بحر لفريق wama دلوقتى".

كان فريق واما أصدر أغنية "يلا نرقص" خامس أغنيات ألبوم "الصيف ابتدا" عنوان الألبوم الجديد لفريق واما، والذى يشهد عودتهم للساحة الفنية مرة أخرى، بعد غياب نحو 4 سنوات.

ويعتبر فريق "واما"، واحدا من أبرز الفرق الغنائية، والمكون من الفنانين نادر حمدي، وأحمد فهمي، ومحمد نور، وأحمد الشامي، وكانت بداية انطلاقاتهم عام 2002 مع ألبوم "يا ليل"، وفى رصيدهم الفنى 4 ألبومات بجانب عدد من الأغنيات السينجل.

وكان الفنان والموزع نادر حمدي، أكد أنه مازال يعمل علي ألبومه الجديد مع فرقة "واما" والمقرر طرحه خلال شهر أغسطس المقبل وانه دائما في الاستديو وينشغل الفترة الحالية بالألبوم.





وأضاف نادر، خلال تصريح خاص لـ "الفجر الفني" أنهم تعاونوا مع عدد كبير من الشعراء والملحنين في الألبوم ويتمني ان ينال اعجاب الجمهور وانه يوجد به الكثير من المفاجأت.





وعن نجاح أغنية "من البداية" انه منذ لحظات طرح الألبوم تلقي اتصال من النجم محمد حماقي، ليبلغه أن الأغنية في حتة تانية عن باقي أغاني الألبوم وخاصة بعد تعليقات الجمهور على السوشيال ميديا، وأكد أن جميع أغاني البوم حماقي الأخير متميزة وحرص على تهنئته بنجاح الألبوم.



وكان نشر الملحن والموزع نادر حمدي، لأول مرة صورته مع والدته الفنانة عفاف حمدي، وأشقائه الصغار.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة على نطاق واسع حيث، أعرب الكثيرون منهم عن تفاجئهم بأن عفاف حمدي، هي والدة نادر حمدي.

عفاف حمدي، هي ممثلة مصرية معاصرة برعت في أدوار الأم في كثير من المسلسلات مع بداية الألفية الثانية.

ومن أشهر الأعمال التي شاركت بها: "حياة الجوهري"، "فارس بلا جواد"، "سوق العصر"، "سر الأرض"، "الملك فاروق" وغيرها من الأعمال الدرامية التي نالت شهرة واسعة.





كما نشر الموزع نادر حمدي، منذ قليل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشور، يدل علي غضبه من الفنان عمرو دياب، بسبب أغنية "كنت في بالي" والتي تكون ضمن أغاني البوم الهضبة الجديد "كل حياتي".

وكتب حمدي،:" بالنسبة لألبوم عمرو دياب يا جماعة بس عايز أوضح شوية حاجات أولهم أن أغنية "كنت في بالي" اللي نزلت مش توزيعي ومش أنا اللي عازف البيانو وإن في ناس كتير بتباركلي عليها، أنا فعلاً وزعت الأغنية دي قبل كده ووزعت أغاني كتير منهم اللي مانزلش ومنهم اللي نزل بس توزيع حد تاني ~ يتبع".

وقام نادر، بعد ذلك بإلغاء متابعته للفنان عمرو دياب، عبر موقع الصور الشهير"إنستجرام".

جدير بالذكر أن أغنية "كنت في بالي" من كلمات نادر عبدالله، وألحان صلاح جويد، ولم يعرف حتى الآن من الذي قام بتوزيعها.









