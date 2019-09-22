بالخطوات.. كيفية قيد الزوجة على بطاقة تموين الزوج

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن وزير الدكتور على المصيلحي أصدر تعليمات بقبول قيد الزوجة على بطاقة تموين الزوج، إذا كانت غير مدرجة على بطاقة تموين اسرتها.





وقالت الوزارة أن تلك التعليمات تأتي تسهيلًا على الموطنين الذين يبحثون عن اصدار بطاقات تموين لأفراد اسرتها.





وأكدت وزارة التموين على أن قبول جميع تظلماتالموطنين المستبعدين من منظومة الدعم بعدما تم إعادة فتحها يوم الخميس الماضي، ولن يتم قبول التظلمات الورقية من الموطنيين، بل سيتم قبول التظلمات عبر الموقع الألكتروني للوزارة.





ونوهت أنه لن يضار أي مواطن من عمليات حذف الموطنين من منظومة الدعم، وتطالب الموطنين الغير مستحقين للدعم ضرورة التنازل برغبتهم عن بطاقات التموين.





وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم تجهيز مراكز الخدمة المتطورة بكافة التجهيزات،حيث يتم فرشها بالأثاث ومزودة بأجهزة حاسب الآلى وتوفير استراحات للمواطنين ومراوح ومبردات مياه وكافة الخدمات من أجل العمل على راحة طالبى الخدمة من الموطنين وفقا لتوجيهات لقيادة السياسة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يتم الارتقاء بمستوى الخدمات بهذه المراكز.

وبالتوازى مع تطوير مكاتب التموين يتم أيضا تدريب العاملين على كيفية تحسين الخدمات بالمكاتب التموينية، حيث ان الناتج النهائى من مشروعات الحكومة هو تقديم خدمات جيدة للمواطنين وايضاً توفير السلع الغذائية فى مختلف المجمعات وهو ما تقوم به وزارة التموين من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لافتا الى ان الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على تطوير كافة الخدمات فى المؤسسات بالدولة من اجل راحة المواطن .



شروط استبعاد الموطنون من منظومة الدعم:





١- أن تكون فاتورة إستهلاك كهرباء أكثر من 650 كيلو وات / شهرياً .

٢- أن تبلغ فاتورة إستهلاك المحمول أكثر من 800 جنيه / شهرياً .





٣- أن تبلغ مصاريف مدارس 30 ألف جنيه / سنوياُ فأكثر للفرد الواحد داخل الأسرة .





٤- أن يمتلك سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث .





٥- شاغلي الوظائف العليا والقيادية .





وقالت وزارة المالية، إنها خصصت دعم للسلع بقيمة 149 مليار جنيه في موازنة العام المالى 2019-2020.









ونفت بذلك المالية الأخبار المتداولة بخصوص رفع الدولة الدعم عن الموطنين سواء دعم سلعي أو دعم للمواد البتروالية.





وأوضحت المالية أنها خصصت في موازنة العام المالى 2019-2020، نحو 149 مليار جنيه دعم لبرامج السلع موزعة بين دعم للسلع التموينة بقيمة 89 مليار جنيه، ودعم للمواد البتروالية بقيمة 53 مليار جنيه، ودعم للكهرباء بقيمة 4 مليار جنيه، ودعم للأدوية والالبان الأطفال بقيمة 1.5 مليار جنيه، ودعم لشركات المياة بقيمة مليار جنيه.



