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الرئيس الأمريكي يطالب مجلس الاحتياط بخفض أسعار فائدة تحت الصفر

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 08:55 م
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الرئيس الأمريكي يطالب مجلس الاحتياط بخفض أسعار فائدة تحت الصفر
دونالد ترامب
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وكالات
 
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جدد الرئيس دونالد ترامب دعوته إلى مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي" إلى خفض أسعار الفائدة إلى أقل من الصفر، في تغريدة على تويتر اليوم الأحد.

وقال ترامب: "يجب أن ندفع دائماً فائدة أقل من الآخرين!" في إشارة إلى أسعار الفائدة السلبية التي أصبحت شائعةً في أوروبا وآسيا.

ووفقاً لمؤشرات وكالة أنباء بلومبرغ، هناك حوالي 14.3 تريليون دولار من سندات الدين العالمية بعوائد دون الصفر، ويقل ذلك عن مستوى مرتفع بلغ 17 تريليون دولار في أواخر أغسطس الماضي.

وخفض مجلس الاحتياط خفض أسعار الفائدة يوم الأربعاء للمرة الثانية منذ يوليو (الماضي، لكنه لم خفضها بربع نقطة مئوية فقط، قال ترامب عنها إنها غير كافية في ضوء تخفيض بنوك مركزية أخرى أسعار الفائدة بدرجة أكبر من ذلك بكثير.

وقال في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية إنه "محبط للغاية" من رئيس مجلس الاحتياط جيرومي باول، وتساءل عن قدرته على "أداء العمل بشكل جيد".

ومع ختام تعاملات الأسواق يوم الجمعة الماضي، بلغ العائد على السندات لأجل 10 أعوام، 1.72%.
وقال باول إنه لا يعتقد أن البنك المركزي سيبحث استخدام أسعار فائدة سلبية.

ولم يدفع سوى قليل من البنوك المركزية في الدنمارك، ومنطقة اليورو، واليابان، والسويد، وسويسرا أسعار فائدتها للتراجع تحت الصفر.

وفي وقت سابق هذا الشهر، خفض المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بـ 10 نقاط أساس ليصل إلى سالب 0.5% في إطار حزمة واسعة النطاق لتحفيز الاقتصاد المتباطئ ورفع معدل التضخم المنخفض.
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