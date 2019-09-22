خالد أبو بكر: قمة "مصرية أمريكية" مرتقبة على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ نشاطه اليوم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بلقاء رئيس منظمة الفاو، والذي صرح أنه متابع جيد لكل المشروعات اللتي تنفذها مصر في مجال الزراعة.





وأشار "أبو بكر"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن الرئيس السيسي يعقد حاليا قمة مصرية عراقية أردنية، كما أنه سيلتقي برئيس سيراليون، موضحا أن الرئيس وجه دعوة لرؤساء الشركات وعدد من رجال الأعمال لقائهم مساء غد لبحث سبل تعزيز الاستثمارات في مصر.





وكشف "أبو بكر"، أنه سيتم عقد قمة مصرية أمريكية، ولكن لم يتحدد بعد مكانها أو توقيتها حتى الآن، موضحا أن الأجواء في نيويورك تبدو وكأنها سفرية عمل لكل البعثات الموجودة، وهناك تأمين عالي المستوى لكل الرؤساء والوفود المرافقة.





وأضاف أنه عند مرور رؤساء أو قاادة في الطريق قد يتم غلقه لتأمينهم، مشيداا بالجالية المصرية في نيويورك، مؤكدا أنهم يقفون بالساعات حول مقر إقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه، معقبا: "صوتهم لم يغب لحظة واحدة.



