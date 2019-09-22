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محمد الباز: نثق في نزاهة ونظافة يد الرئيس السيسي

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 08:48 م
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محمد الباز: نثق في نزاهة ونظافة يد الرئيس السيسي
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أمنية فوزي
 
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أكد الإعلامي محمد الباز، أنه لا يوجد لديهم أعز من بلدهم، وأنه لا يوجد لديهم أعز من الشعب المصري، متابعًا: "نكون عينه التي يرى بها، وأذنه التي يسمع بها، ومرآته التي يرى بها كل شيء".

وأوضح "الباز"، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد، أن هناك محاولة للتخريب، ودعوات للتحريض ضد مصر، لافتًا إلى أنهم يريدون أن ينشروا الفوضى والخراب مرة أخرى في مصر، ولن نصمت عليهم.

وتابع "الإعلامي"،: "مصر حققت الكثير من الإنجازات، ولن نقبل أن يعيدنا أحد إلى نقطة الصفر"، موضحًا أن الحرب بدأت على مصر بشكل كامل من الخارج والداخل منذ ثورة 30 يونيو، وتمت على مراحل.

وأضاف "الباز"، أنه يوجد لديهم خطة مستمرة لهدم البلد، ولكن شعب مصر لن يسمح بتنفيذ هذه الخطة، متابعًا: "الجماعة دول تجار جثث، وماعندهمش مشكلة ولادهم يموتوا ويطلعوا يمثلوا بيهم".

واستكمل الإعلامي محمد الباز،: "نحن على ثقة كاملة بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمين، ولن يترك لابنه جنيه، مثلما قال في كلمته في افتتاح مشروع الصوب الزراعية"، متابعًا: "الشيء الوحيد الذي لا يختلف عليه أحد هو نظافة يد الرئيس عبد الفتاح السيسي"، مؤكدًا: "نثق في نزاهة ونظافة يد الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأشار الإعلامي إلى أن الرئيس السيسي صادق في حربه ضد الفساد، معلقًا: "لا زال الشعب المصري يحب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بسبب نظافة يده، وهذا ما يتجلى في الرئيس عبد الفتاح السيسي".
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