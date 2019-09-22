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مصورة الفجر تفوز في المعرض السنوي الثالث للمنظمة العربية للتصوير (صور)

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 08:42 م
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مصورة الفجر تفوز في المعرض السنوي الثالث للمنظمة العربية للتصوير (صور)
مصورة الفجر
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شيماء عطية
 
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فازت ياسمين عليوة، مصورة الفجر، في المعرض السنوي الثالث للمنظمة العربية للتصوير.

وشاركت مصورة الفجر في افتتاح المعرض الذي أقيم مساء اليوم الأحد بالمركز المصري للتعاون الثقافي الدولي بالزمالك، وشهد حضور مدير التصوير رمسيس مرزوق، ولفيف من المصورين.

ومنح كل من المصور السينمائي رمسيس مرزوق والفنان التشكيلي حسن داوود لجميع الفائزين شهادات تكريم على مشاركتهم في المعرض.

وشهد المعرض مشاركة ٥٠ بورتريه مميز من مصر و12 دوله عربية أوروبية، والمشاركون هم: عباس السيد، وعبدالله الشطبي، وأحلام إدريس، وعادل عبدالله، وأحمد عامر، وأحمد البدراوي، وأحمد هاشم، وأحمد ماهر رشدي، وأحمد سعد، وأحمد صلاح، وأحمد شحاتة، وأحمد طه، وأحمد زيدان، وعلي النويري، وعلي يحيى، وعمر القاضي، وأشرف عامر، وأشرف بريل، وأسراف طلعت، وبكري الأحمر، وبسام زهران، وباسم اليوسف، وكارولا كاين، وشادي صبحي، وإسماعيل يسري، وفادي قدسي، وفادي ثابت، وحسن عواد، وخالد الداش، ولميا أبو النجا، ومحمود الترباق، ومحمد الدر، ومحمد المقدوس، ومحمد جمال، ومحمد حجاج، ومحمد حسين، ومحمد سلامة، ومشيرة خليفة، ومصطفى شربجي، نهال عمر، ورمضان حماد، ورمزي علي، ورضا دناف، وسعد مهدي، وسامح حجاج، وسمير مسبيان، وطارق هيكل، وفاء يرميني، وياسمين عليوة.

مصورة الفجر تفوز في المعرض السنوي الثالث للمنظمة العربية للتصوير (صور)
مصورة الفجر تفوز في المعرض السنوي الثالث للمنظمة العربية للتصوير (صور)
مصورة الفجر تفوز في المعرض السنوي الثالث للمنظمة العربية للتصوير (صور)
مصورة الفجر تفوز في المعرض السنوي الثالث للمنظمة العربية للتصوير (صور)
مصورة الفجر تفوز في المعرض السنوي الثالث للمنظمة العربية للتصوير (صور)
مصورة الفجر تفوز في المعرض السنوي الثالث للمنظمة العربية للتصوير (صور)
مصورة الفجر تفوز في المعرض السنوي الثالث للمنظمة العربية للتصوير (صور)
مصورة الفجر تفوز في المعرض السنوي الثالث للمنظمة العربية للتصوير (صور)
مصورة الفجر تفوز في المعرض السنوي الثالث للمنظمة العربية للتصوير (صور)
مصورة الفجر تفوز في المعرض السنوي الثالث للمنظمة العربية للتصوير (صور)
مصورة الفجر تفوز في المعرض السنوي الثالث للمنظمة العربية للتصوير (صور)
مصورة الفجر تفوز في المعرض السنوي الثالث للمنظمة العربية للتصوير (صور)
مصورة الفجر تفوز في المعرض السنوي الثالث للمنظمة العربية للتصوير (صور)
مصورة الفجر تفوز في المعرض السنوي الثالث للمنظمة العربية للتصوير (صور)
مصورة الفجر تفوز في المعرض السنوي الثالث للمنظمة العربية للتصوير (صور)
مصورة الفجر تفوز في المعرض السنوي الثالث للمنظمة العربية للتصوير (صور)
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طباعة
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