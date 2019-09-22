ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

موعد مباراة الاهلي وسموحة في الدوري المصري والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 08:43 م
Advertisements
موعد مباراة الاهلي وسموحة في الدوري المصري والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة
الأهلي وسموحة
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر الندير الفني، غريمه الفريق السكندري سموحة، غدًا الإثنين 23/9/2019، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في افتتاح مشواره ببطولة الدوري الممتاز لنسخة 2019-2020.

موعد مباراة الاهلي وسموحة في الدوري
ستُقام مباراة الاهلي وسموحة في الدوري المصري، غدًا الإثنين، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وسموحة في الدوري
وستُذاع مباراة الاهلي وسموحة على الهواء مباشرة عبر قناتي "أون سبورتس" و "تايم سبورتس"، يدير اللقاء طاقم تحكيم بقيادة أحمد الغندور، ويعاونه كل من أحمد حسام طه "مساعد أول"، وسامي هلهل "مساعد ثان" ومحمد عباس "حكم رابع".

يسعى الشياطين الحمر لتحقيق انطلاقة قوية في بطولة الدوري المصري، خاصة بعدما حقق السوبر المحلي عقب الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء يوم الجمعة.

ويذكر أن النادي الأهلي، قد حقق الفوز على الفريق السكندري في مباراتي الموسم الماضي بنتيجة 1- صفر "ذهابًا وإيابًا".

التشكيل المتوقع لمباراة الاهلي أمام سموحة:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - أيمن أشرف - رامي ربيعة - علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي - حسام عاشور - محمد مجدي "قفشة" - رمضان صبحي - حسين الشحات.

الهجوم: جونيور أجايي.

فايلر يرفض المجازفة بـ"عمرو السولية" في مباراة سموحة
وضع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، شرطًا  للموافقة على عودة عمرو السولية لاعب وسط الفريق للتشكيل الأساسي، وذلك عقب إصابته فى مباراة الزمالك الأخيرة بالسوبر المصري.

ويرفض الجهاز الفني المجازفة بعمرو السولية والدفع به في مباراة غدًا أمام سموحة، حيث لن يتم الدفع به إلا بعد موافقة الجهاز الطبي علي ذلك، ويكون لائقًا بنسبة 100% من الناحية الطبية.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: موعد مباراة الاهلي وسموحة غدا موعد مباراة الاهلي وسموحة مباراة الاهلي وسموحة مباراة الاهلي الدوري المصري الاهلي وسموحة الاهلي
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد
2
x
15:00
0
مانشستر يونايتد
كريستال بالاس
1
x
15:00
1
وولفرهامبتون
آرسنال
3
x
17:30
2
أستون فيلا
تشيلسي
1
x
17:30
2
ليفربول
الدوري الإسباني
خيتافي
4
x
12:00
2
ريال مايوركا
إسبانيول
1
x
14:00
3
ريال سوسييداد
فالنسيا
1
x
16:00
1
ليجانيس
أتلتيك بيلباو
2
x
18:30
0
ديبورتيفو ألافيس
إشبيلية
-
x
21:00
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
بولونيا
1
x
15:00
2
روما
ليتشي
1
x
15:00
4
نابولي
الدوري الألماني
بوروسيا مونشنغلادباخ
2
x
15:30
1
فورتونا دوسلدورف
آينتراخت فرانكفورت
2
x
18:00
2
بوروسيا دورتموند
الدوري المصري الممتاز
أسوان
2
x
15:00
3
مصر المقاصة
الانتاج الحربي
3
x
17:30
0
نادي مصر
وادي دجلة
0
x
17:30
1
طنطا‏
المصري البورسعيدي
0
x
20:00
0
حرس الحدود
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
رين
1
x
15:00
1
ليل
ليون
-
x
21:00
-
باريس سان جيرمان

DMCA.com Protection Status