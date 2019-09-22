موعد مباراة الاهلي وسموحة في الدوري المصري والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة
الأحد 22/سبتمبر/2019 - 08:43 م
Advertisements
Advertisements
Advertisements
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر الندير الفني، غريمه الفريق السكندري سموحة، غدًا الإثنين 23/9/2019، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في افتتاح مشواره ببطولة الدوري الممتاز لنسخة 2019-2020.
موعد مباراة الاهلي وسموحة في الدوري
ستُقام مباراة الاهلي وسموحة في الدوري المصري، غدًا الإثنين، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا.
القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وسموحة في الدوري
وستُذاع مباراة الاهلي وسموحة على الهواء مباشرة عبر قناتي "أون سبورتس" و "تايم سبورتس"، يدير اللقاء طاقم تحكيم بقيادة أحمد الغندور، ويعاونه كل من أحمد حسام طه "مساعد أول"، وسامي هلهل "مساعد ثان" ومحمد عباس "حكم رابع".
يسعى الشياطين الحمر لتحقيق انطلاقة قوية في بطولة الدوري المصري، خاصة بعدما حقق السوبر المحلي عقب الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء يوم الجمعة.
ويذكر أن النادي الأهلي، قد حقق الفوز على الفريق السكندري في مباراتي الموسم الماضي بنتيجة 1- صفر "ذهابًا وإيابًا".
التشكيل المتوقع لمباراة الاهلي أمام سموحة:-
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد فتحي - أيمن أشرف - رامي ربيعة - علي معلول.
خط الوسط: حمدي فتحي - حسام عاشور - محمد مجدي "قفشة" - رمضان صبحي - حسين الشحات.
الهجوم: جونيور أجايي.
فايلر يرفض المجازفة بـ"عمرو السولية" في مباراة سموحة
وضع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، شرطًا للموافقة على عودة عمرو السولية لاعب وسط الفريق للتشكيل الأساسي، وذلك عقب إصابته فى مباراة الزمالك الأخيرة بالسوبر المصري.
ويرفض الجهاز الفني المجازفة بعمرو السولية والدفع به في مباراة غدًا أمام سموحة، حيث لن يتم الدفع به إلا بعد موافقة الجهاز الطبي علي ذلك، ويكون لائقًا بنسبة 100% من الناحية الطبية.
Advertisements
- حسام حسن والنحاس ومدرب الزمالك يتفوقون على رينيه فايلر في الترتيب (أرقام)
- بالأسماء.. شبح "الدكة" يواجه ٧ نجوم أهلاوية في الموسم الجديد
- سفير مصر في غينيا يفجر مفاجأة عن عدد حضور جمهور مباراة الأهلي وكانو سبورت
- مبروك: يجب عدم الحكم على فايلر غدًا أو في مواجهة السوبر المصري
- قرار مفاجئ من الأهلي قبل مباراة الزمالك
- عاجل - مفاجأت في قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في السوبر
- ضربة مزدوجة.. نجما الأهلي مهددان بالغياب أمام سموحة
- عاجل.. نجما الأهلي يغيبان عن مباراة سموحة
- الأهلي يستعيد قوته الضاربة أمام سموحة بالدوري
- الأهلي يطمئن على الثنائي المصاب
المزيد عن: موعد مباراة الاهلي وسموحة غدا موعد مباراة الاهلي وسموحة مباراة الاهلي وسموحة مباراة الاهلي الدوري المصري الاهلي وسموحة الاهليتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر