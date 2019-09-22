موعد مباراة الاهلي وسموحة في الدوري المصري والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر الندير الفني، غريمه الفريق السكندري سموحة، غدًا الإثنين 23/9/2019، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في افتتاح مشواره ببطولة الدوري الممتاز لنسخة 2019-2020.





موعد مباراة الاهلي وسموحة في الدوري

ستُقام مباراة الاهلي وسموحة في الدوري المصري، غدًا الإثنين، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا.





القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وسموحة في الدوري

وستُذاع مباراة الاهلي وسموحة على الهواء مباشرة عبر قناتي "أون سبورتس" و "تايم سبورتس"، يدير اللقاء طاقم تحكيم بقيادة أحمد الغندور، ويعاونه كل من أحمد حسام طه "مساعد أول"، وسامي هلهل "مساعد ثان" ومحمد عباس "حكم رابع".





يسعى الشياطين الحمر لتحقيق انطلاقة قوية في بطولة الدوري المصري، خاصة بعدما حقق السوبر المحلي عقب الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء يوم الجمعة.



