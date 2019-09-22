أول تعليق لـ أحمد موسى على تحريض عائشة آل ثاني الإخوان لاغتياله (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإعلام التابع لجماعة الإخوان الإرهابية ليس إعلام معارض للدولة المصرية، مشيًرا إلى أن كل من يتعاون مع الإخوان خائن للوطن.





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت أن الإعلام القطري والتركي ليس معارض ولكنه إعلام الخونة، ويريدون به تدمير وتخريب مصر وإسقاط الدولة وليس الرئيس عبدالفتاح السيسي فقط.





وعلق الإعلامي على دعوات الجماعة الإرهابية للتحريض عليه وقتله قائلًا: "معنديش مشكلة.. بيحرضوا عليه!! ده مش بيهز شعرة ليه..حتى القطرين عائلة آل تاني بيحرضه ضدي.. وأنا هفضل أضيقكم.. وعندنا ملايين عايزنا وبيتبعونا.. وأنتم مش فارقين معانا".





وعرض الإعلامي تغريدة لـ عائشة آل ثاني، أحد حكام قطر تظهر فيها عنوان أحمد موسى في مصر، وتطالب الإخوان الذهاب له وقتله، معلقًا: ده مش عنواني.. وده تحريض لقتلي".





وأشار إلى أن جماعة الإخوان والطابور الخامس يحاولون اغتياله منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أنه سيتقدم ببلاغ رسمي ضد المحرضين باغتياله.





وأضاف: "كل عناونين الناس الهربانة عندي بس عمري ما فكرت أعملها.. هما خلاص جابه أخرهم ومش عايزين صوتنا يبقى موجود.. وهما ملهمش لازمة عندي".





ونوه إلى أن إعلام الخونة لا يريدون صوت يدافع عن الدولة المصرية، متابعًا: " أنا بدافع عن بلدي ومعنديش مصلحة إلا مع مصر وضد القطريين والأتراك وإعلام العار والمحرض على بلادنا".







