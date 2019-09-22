خبير أمن معلومات: مواجهة الشائعات يكون من خلال توعية المواطن بمخاطرها

قال وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إن مواجهة الشائعات يكون من خلال توعية المواطن بمخاطر هذه الشائعات، وستستمر هذه الظاهرة طالما لا يوجد وعي، لافتَا إلى أن الجماعة الإرهابية قامت باستغلال احتفال الجماهير بفوز الأهلي، قامت بتصوير هذا الاحتفال على أنها مظاهرات ضد الدولة.





وشدد خبير أمن المعلومات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، على عدم نشر أي فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي إلا بعد التأكد من صحته، معقبًا: "لو أنت مش متأكد ما تعملش لايك أو مشاركة، خاصة أن هناك 20% يقومون بتشيير الفيديو بناءً على ما يسمى بسياسية القطيع".





ولفت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تفعيل حسابات معطلة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تويتر، معقبًا: "هناك حسابات في شهر سبتمبر فعلت بعدما كانت معطلة منذ 10 سنوات".





وأشار إلى أن هناك حساب قام بإعداد 2 توتية منذ عام 2009 حتى 20 سبتمبر، وفجأة قام هذا الحساب بإعداد 1725 تويتة مناهضة للجيش المصري، متسائلًا: " هل يمكن ان يكون هذا حساب لشخص طبيعي؟"



