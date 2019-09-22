أحمد موسى يدعو الأحزاب المصرية إلى الحوار (فيديو)

دعا الإعلامي أحمد موسى، كافة الأحزاب المصرية إلى الحوار، مشيرًا إلى أن دور الأحزاب السياسية مهم خاصة فيما يتعلق بالإصلاح السياسي.





وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد: "ليس لدينا خطوط حمراء.. والأحزاب دورها مهم طالما على أرضية وطنية"، مؤكدًا على ضرورة الاستماع إلى رأى الأحزاب الوطنية في قضايا الدولة.





وأضاف: "نفتح الباب أمام المعارضة المصرية، لتعبير عن رأيهم"، معلقًا: "اللي موجودين خارج مصر مش معارضة دول خونة ولا علاقة له بالدولة المصرية.. المعارضة هي اللي موجودة على أرض الوطن.. وأهلا وسهلًا بيهم في برنامجي".





ولفت إلى أنه يوجد في مصر 105 حزب سياسي، ولا مانع من معرفة رؤيتهم في شؤون مصر، متابعًا: "اللي يحط أيده في يد الإخوان مش تبعنا ولا مجال للحديث معه."





ويستضيف الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البل"، 4 من أكبر رؤساء الأحزاب في مصر وهم: المستشار بهاء ابو شقة، رئيس حزب الوفد، والدكتور عصام خيل، رئيس حزب المصريين الأحرار، والمهندس موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي السابق، رئيس حزب الغد، والربان، وعمر صميدة رئيس حزب المؤتمر لفتح ملف الإصلاح السياسي.





برنامج "على مسئوليتى" يقدمه الإعلامى أحمد موسى من السبت إلى الأربعاء من 8 لـ11 مساءًا على قناة صدى البلد.



